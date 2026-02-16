King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡¡¡ÖÎï¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¾È¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡¡¼ç±é±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×À©ºîÊó¹ð²ñ
¡¡King¡õPrince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¤¬½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡Ê´ÆÆÄÃÓÅÄÀé¿Ò¡¢3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀ©ºîÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤µ¤òË«¤á¤é¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¥¯¥ì¥Ï»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£Ì¡²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô580ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¤Ïµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¤È½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¤Ë¤è¤ë¿¿¼Â¤Î°¦¤òÉÁ¤¯¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¼«¿È¤¬±Ç²è¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Ç¤â¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÀßÄê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤ÈÀ¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´Î¶±¡¤Ï¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ëÍÆ»Ñ¤È¿ò¹â¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Á¡¢¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¡£À¾ËãÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Öµ´¤Ï¤¹¤Ù¤«¤é¤¯Îï¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Î¥È¥Ã¥×¡£³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³§¤¬Èþ¤·¤¤¤ÈÇ§¤á¤ë¿Í¤È¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤È±ÊÀ¥¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁ´³ÑÅÙ¹ñÊõµé¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¸À¤ï¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Êµ¯ÍÑÍýÍ³¤ò¡Ë¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼ÂºÝÎï¤·¤¤Åª¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¾È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡±é¤¸¤ëµ´Î¶±¡¤Ï¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Öµ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÅö¼ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½ÉÌ¿¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²ò¼á¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÍ¾Íµ´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê»ëÀþ¤Î±¿¤ÓÊý¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤ÎËÍ¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç½ÓÉÒ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£