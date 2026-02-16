Åì¹Åç»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡ÉßÃÏÆâ¤ÇÃËÀ¤¬¡È¼óÀÚ¤é¤ì¡É»àË´¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÇÁÜºº
16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤êÉßÃÏÆâ¤ÇÃËÀ¤¬¼ó¤òÀÚ¤é¤ì»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¸áÁ°3»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö·úÊª¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤Ï¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤êÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë50Âå¤Î½÷À¤Ï±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¸â»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¡¢²Ð»ö¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
