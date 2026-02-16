¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤é¸«¤Æ¡ª ¡ÖNetflix¥¢¥Ë¥á10ºîÉÊ¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ·ã¾Þ
Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Ï´ØÏ¢Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤ê¤Ë¥Ð¥º¤ê¡¢100Ëü²óÄ¶¤¨¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¸ø¼°X¤Ï°ì»þ¤Ï1Æü2Ëü¿Í¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÁý¤ä¤·º£¤ä22Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£ËÜÊÔ¤ÏÆüËÜ¤Î±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¡¢2·î20Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Î·à¾ì¸ø³«¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¼Ò²ñ¸½¾Ýµé¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÎÁ¶â2200±ß°ìÎ§¤Ç³ä°úÉÔ²Ä¡¢¤¿¤À¤·2¿Í¤Ç¸«¤ë¤È1¿Í¤¢¤¿¤ê1500±ß¤Î¥Ú¥¢³ä¤¬¼Â»Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍ§Ã£¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¡×¤ä¡ÖSNS¤ÇÃ¯¤«¤È¤Î¥Ú¥¢³ä¤ò»î¤ß¤ëÆ°¤¡×¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËNetflix¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏNetflix¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÊÆÃÊÌ¤Ê¾å±Ç¤äÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏNetflix¤Ç¤Î¤ß»ëÄ°²ÄÇ½¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄÉ²Ã²Ý¶â¤Ê¤·¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ËNetflix¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ò10ºîÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤âµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ë¤ÏÂç¿Íµ¤¤ÎK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢Î¢¤Ç¤ÏÂÀ¸Å¤«¤éÀ¤³¦¤ËÁã¤¯¤¦¥Ç¡¼¥â¥ó¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¶¯¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÍÍ¤Ï¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¤·¡¢´«Á±Ä¨°¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬¥í¥¸¥«¥ë¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î3¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬Âº¤¤¤³¤È¡¢²Î¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉÁ¼Ì¡¢¡Ê¤â¤Ï¤ä¡ÖÊÑ´é¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ë¥³¥í¥³¥í¤ÈÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¥ã¥é¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¡¢ÃËÀ¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐ·è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ö¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º!¡Ù¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶³´¿¼¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾¯½÷Ì¡²è¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬Á°ÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Åö»þ¤Ë·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¼çÂÎÅª¤ÊÀ¸¤Êý¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤ò»ý¤ÄÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¼ï¡¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ë»þÂå¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÌ´¤äÀ¸¤Êý¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ëÍÍ¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¤è¤êÀÚ¼Â¤Ë±Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯³èÈ¯¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤ê¤ê¡×¤È¡¢¤ª¾îÍÍ¤Î¡Ö¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡×¤È¤Î´Ø·¸¡£¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ï¤ê¤ê¤Ø¡Ö¹â³Û¤ÊÊó½·¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¾ÓÁü²è¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡×´Ø·¸¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈà½÷¤Ï¤ê¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¡Ö¥¥Ã¥È¡×¤Îº§Ìó¼Ô¡£
½é¤á¤³¤½¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê½÷À¤Ë¤â»×¤¨¤ë¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¯²áÄø¤È¡¢¤ê¤ê¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤àÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âÂº¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¹½À®¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Êºî·à¤Î¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ä´Ø·¸À¤ÎÂº¤µ¡ÊÃËÀ¿Ø¤â¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤¿Í¡ª¡Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤ÏÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÈá·à¤ò·Ð¤Æ¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£16ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤âÇ¼ÆÀ¤Î²×Îõ¤ÊË½ÎÏÉÁ¼Ì¤ÈÀÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤ò¡ÖÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤ë¡×Å¸³«¤È¡¢Ä¶³Êº¹¼Ò²ñ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Èá°¥¤â¶»¤ËÇ÷¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ÇÁ´Ç¯Îð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀµÈ¿ÂÐ¤ÎºîÉ÷¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö·î¡×¤¬Êª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¥ï¥¤¥ä¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÀï¤¦¥¯¡¼¥ë¤Ê¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼¡×¤È¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é2Ãú·ý½Æ¤ò»ý¤ÁË½¤ì¤ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¡Ö¥ì¥Ù¥Ã¥«¡×¤ËÃ¯¤â¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥é¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÍîÎÞ¤¹¤ë´¶Æ°¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÂàÇÑÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢ÊÄº¿Åª¤Ê¾õ¶·¤ª¤è¤Ó²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ëÍÍ¤¬À©ºîÅö»þ¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÀ¤Áê¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÊÔ¤Ç°Å¤¯¤Æ½Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤«ºÙ¤¤´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë²áÄø¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤ó¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¤Ï¹¥ÂÐ¾È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤Î½÷À2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈá¤·¤¯¤ÆÑ³¤¤¥¬¡¼¥ë¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«¤ËÀÅª¤ÊÏÃÂê¤â¤¢¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÂç¿Í¸þ¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡ÖÌ´¤Ç¸«¤¿½÷¤Î»Ò¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤â¡¢Èà½÷¤Î¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤ËÎøÏ©¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊª¸ì¤ò¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥²¡¼¥à¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬Â¿Ê¬¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¥ã¥é¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤ÎÀï¤¤¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸¤²¦¡Ù¤ä¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë×ÂÀ±¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¤°¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿ÊÄº¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤âÂº¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÇÍÌ¾»ì¤¬Â¿¤¯ÇØ·Ê¤ÏÊ£»¨¤Ê¤¿¤á¡¢¸ø¼°Web¥Ú¡¼¥¸¤ÎÍÑ¸ì²òÀâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢AI¤¬Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¾¯½÷¤Î³èÌö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¥Í¥¿¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×ÌÜÅªÍ¥Àè¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌäÂê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¶ò¤«¤À¤ÈÃÇºá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈþÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î³èÌö¤¬¤È¤³¤È¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Êª¸ì¤ÏÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÉã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Í³ËÛÊü¤Ê¾¯½÷¤¬¡¢ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¤â¡¢Ææ¤Î¡ÖONI¡×¤Î¶¼°Ò¤¬Ç÷¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£3DCG¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¤Ë¶á¤¤¼Á´¶¤ÎÉ½¸½¤â¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
½øÈ×¤ÏÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ê¾¯½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤ÇÊª¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑÍÆ¤Ï¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤äÁ°½Ò¤·¤¿¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º¹ÊÌ¤ÈÊ¬ÃÇ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤Î±Ô¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ä¹âËýÉÔÂ½¤Ç¥¤¥ä¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ö¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò½ä¤Ã¤Æ³ëÆ£¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤â±ü¿¼¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢²¿¤·¤í»Ò°é¤Æ¤Î°Àï¶ìÆ®¤Ö¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ä¤·¤«°¦¤ª¤·¤¤¡ÖÁêËÀ¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬¡Ö¤â¤¦1¿Í¤Î¿Æ¡Ê¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡ª¾¯Ç¯Ì¡²èÅª¤Ê¥¢¥Ä¤¤¡Ö¶¦Æ®¡×¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»³ÅÄÍµµ®¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢Áá¸«¤¢¤«¤ê¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
°áÁõ¤ä·úÃÛÊª¤ÏÃæÀ¤¤ò»×¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢SNS¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸½Âå¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬»Â¿·¤Ç¡¢Æ¨Ë´·à¤ÎºÇÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËËþ¤Á¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îµ³»Î¤ËÃËÀ¤ÎÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢LGBTQ+¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°¤·¤´·½¬¤äÊÐ¸«¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢¸½Âå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Êª¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Ë¥â¡¼¥Ê¤Î¾¡¤Áµ¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¥¥ã¥é¤È³èÌö¤ÏÄË²÷ÌµÈæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿É¤¤²áµî¤Ë¤Ï¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£É½¸þ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤·ÄË²÷¤À¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÀÚ¤Ê¤µ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð·à¾ìÈÇ¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò»×¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥®¥ã¥°¡¢Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¡¢¸«»ö¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÂç´¶Æ°¤Î²ÈÂ²°¦¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ëü¿Í¤ËÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ëÄ¶¸ä³Úºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¤¬¶»¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬¡¢LGBTQ+¤ÎÂº¸·¤È¼Ò²ñ±¿Æ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¡ÖÆú¿§¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¬¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤È¼¨¤¹ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Ï¥¬¡¼¥ë¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¬¡¼¥ë¤ÎÊª¸ì¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖÉ´¹ç¡×¤Î´Ø·¸À¤ÎÂº¤µ¤â°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜºî¤Ç¤Î¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤ÊÄ¹½÷¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×²ÈÂ²¤Îå«¤â¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ø¥¢¥¤¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤êÊý¡×¤«¤é¡ÖÂ¿¹¬´¶¡×¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç³Ú¤·¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤VR¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óNetflix¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤À¤±¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤¤²èÌÌ¤È¤è¤êÎÉ¤¤²»¶Á¤ÇÁ´ÊÔ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¥Ò¥Ê¥¿¥«
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù·à¾ì¸ø³«»þ¤Î³ä°ú¤¬¡Ö¥Ú¥¢³ä¡×¤Î¤ß¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ê¤ª¡¢¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤ò·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë±Ç²è´Û¤Ï¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¡È¤³¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡É¤â¸«¤Æ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Netflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥·¡¼¥é¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹Àï»Î¡Ù¤È¡Ø¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡Ù¤â¡¢½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¡¢LGBTQ+¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÉÁ¤¯ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤À¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥¤¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤Ç¤¹¡£AI¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¥ã¥é¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸À¤¬Âº¤¤¤³¤È¡¢¡Ö²Î¡×¤ä¡Ö·î¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸«»ö¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¤«¤é¤Î´¶Æ°¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡Ö2²óÌÜ¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤ËºÙ¤«¤¤ºî¤ê¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡Ö¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡ª¡Ø¥¢¥¤¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤â¤¤Ã¤Èµ¤¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡ª¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ø¥¢¥¤¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤êÊý¡×¤«¤é¡ÖÂ¿¹¬´¶¡×¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç³Ú¤·¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤VR¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óNetflix¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤À¤±¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤¤²èÌÌ¤È¤è¤êÎÉ¤¤²»¶Á¤ÇÁ´ÊÔ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
