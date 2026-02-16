Åì¾Ú¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¡¡GDP»Ô¾ìÍ½ÁÛ²¼²ó¤ë
¡¡½µÌÀ¤±16Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Á°½µËö½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«Êý¤Ï°ì»þ200±ßÄ¶¾å¤²¤¿¤¬¡¢2025Ç¯10¡Á12·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÂ®ÊóÃÍ¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤òÇØ·Ê¤ËÇä¤êÃíÊ¸¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ151±ß27Á¬°Â¤Î5Ëü6790±ß70Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï30.27¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3788.58¡£
¡¡¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü¤«¤éÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¤Û¤«¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ß¹â¿Ê¹Ô¤â½Å¤·¤È¤Ê¤ê¡¢Êý¸þ´¶¤ò·ç¤¯Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£