¡Ú´ÚÎ®¡ÛBTS¤ÎJUNG KOOK¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSeven¡×¤¬¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥é¥ó
BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢28¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£½é¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSeven¡×¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¡Ê14ÆüÉÕ¡Ë¤Ç177°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¥½¥í²Î¼ê¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÇºÇÄ¹¤Î132½µÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï95°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢134½µÏ¢Â³¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â¥¢¥¸¥¢¤Î¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ºÇÄ¹µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
Â¾¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥³¥ê¥¢¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×¤Ç66°Ì¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¡K¡Ý¥½¥ó¥°¥¹¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÖStanding Next To You¡×¤¬43°Ì¡¢¡Ö3D¡×¤¬56°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢3¶Ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¤Ï16Æü¡¢¡ÖÎßÀÑµÏ¿¤â°µÅÝÅª¤À¡£JUNG KOOK¤Ï¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡Ù¤Ë17¶Ê¡¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡Ù¤Ë18¶Ê¤ò¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¡£ÄÌ»»ÂÚºß´ü´Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì267½µ¡¢317½µ¤ËÃ£¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖSeven¡×¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥á¥¤¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×¤Ç1°Ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢·×15½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Spotify¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢135½µÏ¢Â³¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥½¥í²Î¼ê¤Î¶Ê¤È¤·¤ÆºÇÄ¹µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£Îß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤Ï¡¢27²¯Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£