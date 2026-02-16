ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¸ø¼°X¤Ï2·î12Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë

ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï2·î12Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÅê¹Æ¡Û¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ËÈ¿¶Á

¡Ö¥­¥ì¥¤¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¡¡¤¤¤Ä¤âÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò²¼Éß¤­¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤È¤á¤¿Êª¤ò¤ª½Ð¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥­¥ì¥¤¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÁª¼ê¤â½ñ¤­¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥­¥ì¥¤¤Ë½ñ¤±¤Þ¤¹¡£À§Èó¤½¤ÎÍÍ¤Ë¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤ÆÊ¸ÌÌ¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤é½ñ¤­¤Å¤é¤¤¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¥Õ¥¡¥óÂ¦¤âÁª¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤Ê¤­¤ã¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡ØÁª¼ê¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¤ò¾¦ÉÊ²½´õË¾¡×¡Ö¸ø¼°¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤¬½ñ¤­¤ä¤¹¤¯¤Æ¥­¥ì¥¤¤Ë½ñ¤±¤ë¡¢¤Î¤ä¤êÊýÄó°Æ¤¹¤ë¸ø¼°¥¹¥Ð¥é¥·¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤­¤êµÕ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª2026¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡ª¡×

13Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª2026¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ê¤É¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤ËÈÎÇä¤·¡¢15Æü¤Ë¤Ï°ìÈÌÈÎÇä¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)