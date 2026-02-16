¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¸ø¼°¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×
ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï2·î12Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ËÈ¿¶Á
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤ÆÊ¸ÌÌ¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤é½ñ¤¤Å¤é¤¤¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¥Õ¥¡¥óÂ¦¤âÁª¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡ØÁª¼ê¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¤ò¾¦ÉÊ²½´õË¾¡×¡Ö¸ø¼°¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤¬½ñ¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë½ñ¤±¤ë¡¢¤Î¤ä¤êÊýÄó°Æ¤¹¤ë¸ø¼°¥¹¥Ð¥é¥·¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤¤êµÕ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¡¡¤¤¤Ä¤âÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤È¤á¤¿Êª¤ò¤ª½Ð¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÁª¼ê¤â½ñ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¥ì¥¤¤Ë½ñ¤±¤Þ¤¹¡£À§Èó¤½¤ÎÍÍ¤Ë¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª2026¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡ª¡×13Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª2026¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ê¤É¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤ËÈÎÇä¤·¡¢15Æü¤Ë¤Ï°ìÈÌÈÎÇä¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
