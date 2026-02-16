³¤Æî¾Ê¤ÇÅçÆâ½»Ì±¸þ¤±ÆüÍÑ¾ÃÈñºâÌÈÀÇÀ¯ºö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ë¡½Ãæ¹ñ
³¤Æî¼«Í³ËÇ°×¹Á¤ÎÅçÆâ¤Î½»Ì±¤¬¹ØÆþ¤¹¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö´ØÀÇ¥¼¥í¡×À¯ºö¡Ê¡ÖÆüÍÑ¾ÃÈñºâ¡Ø´ØÀÇ¥¼¥í¡ÙÀ¯ºö¡Ë¤Î¼Â»Ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢11Æü¤ËÅç¤ÇÂè1¿Ø¤È¤Ê¤ëÆüÍÑÉÊ¡¦¾ÃÈñºâÌÈÀÇÅ¹5Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
³ÆÌÈÀÇÅ¹¤Ï¸áÁ°¤«¤éÂçº®»¨¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³¤¸ý²¢¹ëÆüÍÑÉÊ¡¦¾ÃÈñºâÌÈÀÇÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥Õ¥§¥ì¥í¡¦¥í¥·¥§¡×¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤¸ý»Ô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎSINGHKARNAIL¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍµïÎ±¾Ú¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Çã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÈÀÇ²Á³Ê¤À¤È¤È¤Æ¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥ê¥¢¥ó¤À¡£³¤¸ý²¢¹ëÆüÍÑÉÊ¡¦¾ÃÈñºâÌÈÀÇÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤¬¥É¥ê¥¢¥óÇä¤ê¾ì¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»º¤Î¥à¥µ¥ó¥¥ó¥°¥É¥ê¥¢¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½¡¼¥ó¥É¥ê¥¢¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤¸ý»Ôºß½»¤Î²¦ÉÒ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥ß¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï2¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½¡¼¥ó¥É¥ê¥¢¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£ÌÈÀÇÅ¹¤Ç¤Ï500¥°¥é¥à78¸µ¡ÊÌó1700±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤êÌó20¸µ¡ÊÌó440±ß¡Ë°Â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÓ¾Ó¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢15¥±¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½¡¼¥ó¥É¥ê¥¢¥ó¤¬30Ê¬¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Êä½¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³¤Æî¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¤Î»ºÃÏ¤«¤é¶á¤¯¡¢ÃÍÃÊ¤â°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë