°ìÄê¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¤Ë¡¢¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡ÖDio110 Lite¡Ê¥Ç¥£¥ª110¥é¥¤¥È¡¿°Ê²¼¡¢Dio Lite¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Dio Lite¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1870mm¡ßÁ´Éý685mm¡ßÁ´¹â1100mm¤Ç¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖDio110¡×¤È¶¦ÄÌ¤Î¼ÖÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤¬ ¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ3.7kW¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤¿ÇÓµ¤ÎÌ109cc¤Î¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯OHCÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò4.0kW°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢125cc¥¯¥é¥¹¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸¶ÉÕ°ì¼ï¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤Ï23Ëü9800±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿·´ð½à¸¶ÉÕ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â°Â²Á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î50cc¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬Â¸Â³ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ëÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÇÓµ¤ÎÌ¤Î50cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤â¥³¥¹¥ÈÅª¤Ë¤â¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢°Â²Á¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤¬½Ð¤·¤¿°ì¤Ä¤Î²óÅú¤¬¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢Dio Lite¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡´ØÅì·÷¤ÎÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖDio Lite¤Ï¤ª¤ª¤è¤½·î¤Ë3¡Á4Âæ¤Û¤É¤È¡¢ÁÛÄê¤è¤ê½çÄ´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¤Ë¸¶ÉÕÌÈµö¤Î¤ß½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ÉÕÆó¼ïÌÈµö¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Dio Lite¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØPCX¡Ù¤Ê¤É¤Î½¾Íè¤Î125cc¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Dio Lite¤Ï¸¶ÉÕÌÈµö¤Î¤Þ¤Þ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½¾Íè¤Î50cc¤è¤êÁö¹ÔÀÇ½¤¬¤è¤¤ÅÀ¤¬¶¯¤ß¤Î¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢50cc¤Ç¤Ï¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤êºäÆ»Áö¹Ô¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢¶µ½¬½ê¤Ø¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ØÀ¾¤ÎÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Dio Lite¤Ï·î¤Ë1ÂæÇä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢½çÄ´¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·¤ªµÒÍÍ¤¬¾®·¿¸ÂÄêÉáÄÌÆóÎØ°Ê¾å¤ÎÌÈµö¤ò½ê»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ½ÐÎÏ¤òÀ©¸Â¤·¤¿Dio Lite¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÇö¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÄÌ¾ï¤Î125cc¥â¥Ç¥ë¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ï½¾Íè¤Î50cc¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤è¤ê¼ÖÂÎ¤ä¥¿¥¤¥ä¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ØÃæ¸Å¤Î50cc¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾®¤µ¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤Î¤Ï·ù¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ö³Ê¤ÎÍ¾Íµ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Dio Lite¤Ï¤Þ¤À¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ë¡¼¥º¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯ÆüËÜ¤ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤¿50cc¥â¥Ç¥ë¤¬À¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿º£¡¢Dio Lite¤ÏÌÈµö¶èÊ¬¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡ÖÍ¾Íµ¤¢¤ëÁö¤ê¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Dio Lite¤Ï¿·»þÂå¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£