ÆÍÁ³¤Î¡ÈÆæ¹ÔÆ°¡É¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤â¶Ã¤¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡¡¸µµ¤Ìá¤Ã¤¿Æ±Î½¡Ä¸ø¼°¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×
¥É·³¸ø¼°TikTok¤¬ÂçÃ«¤È¥Ù¥·¥¢¤Î¸òÎ®Æ°²è¤ò¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Æ±Î½¤«¤é¼õ¤±¤¿¡È°¦¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°TikTok¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£ÇØ¸å¤«¤éÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤¿¥Ù¥·¥¢¤¬ÂçÃ«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹»Ñ¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£Ë¹»Ò¤ò¸å¤í¸þ¤¤ËÈï¤ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤³¤Øº¸ÏÓ¤Î¥Ù¥·¥¢¤¬ÀÅ¤«¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ù¥·¥¢¤ÏÂçÃ«¤ÎË¹»Ò¤òÁÇÁá¤¯Çí¤®¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¸þ¤¤ËÈï¤»Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¡È»ØÆ³¡É¤ò´º¹Ô¡£ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤¿¤º¤é¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ù¥·¥¢¤Ï¡¢ËþÂ¤²¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤â¤³¤ì¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï2¿Í¤Ç¼«Á³¤Ë¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ËÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î´é¤è¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤ºÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ù¥·¥¢¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂçÃ«¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë