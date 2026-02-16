¡Ú¥ô¥§¥ë¥«¡Û¥¢¥¦¥§ー¤Ç·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈÂÐÀï¡¡½øÈ×¥êー¥É¤òµö¤¹¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤ÇµÕÅ¾¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ï¡¢14Æü¤È15Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤ÎGAME1¤ò97ー80¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·Þ¤¨¤¿ 15Æü¤ÎGAME2¡£
¥ô¥§¥ë¥«¤ÏÂè1¥¯¥ªー¥¿ーÅÓÃæ¤«¤é¥êー¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥¯¥ªー¥¿ー¤«¤é½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¡¢ºÇ½ªÂè4¥¯¥ªー¥¿ー»Ä¤ê1Ê¬8ÉÃ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢·²ÇÏ¤ËÇ´¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¥ô¥§¥ë¥«¡£
77-72¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·3Ï¢¾¡¡£À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡Àá¤Ï3·î7Æü¤È8Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£