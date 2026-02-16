¡ÚÊÆ¹ñ³ô¡ÛS&P500¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÃæ¿È¤Ï·ãÊÑ¡¢AI¤¬ÊÝ¸±¡¦»ñ»º±¿ÍÑ¡¦ÉÔÆ°»º¡¦ÊªÎ®¤Þ¤ÇÇä¤é¤»¤¿1½µ´Ö
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤Ï¥»¥¯¥¿ー´Ö¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¾å¾º¤¬¿Ê¤ó¤À½µ¤Ë
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢»Ø¿ô¿å½à¤À¤±¤ò¸«¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ï¥»¥¯¥¿ー´Ö¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¾å¾º¤¬¿Ê¤ó¤À1½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
S&P500¤Ï½µ½é¤Ë7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀáÌÜÆÍÇË¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µ´Ö¤Ç¤ÏS&P500¤¬－1.4¡ó¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯100¤¬－1.37¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶²ÉÝ»Ø¿ô¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£»Ø¿ô¡ÊVIX¡Ë¤Ï½µ¤òÄÌ¤¸¤Æ19¡óÄ¶¾å¾º¤·¡¢20.6¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
AI¤¬¹ÈÏ¤Ê»º¶È¹½Â¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë·üÇ°¤«¤é»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ËÇä¤ê°µÎÏ¤¬ÇÈµÚ
»Ô¾ì¤Î¾ÇÅÀ¤Ï°ú¤Â³¤AI´ØÏ¢¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î²Á³ÊÂÎ·Ï¤ä¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¤È¤ê¤ï¤±AI¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤äÂ¾¤Î¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤ËÇË²õÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤Î·üÇ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢AI¤¬¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê»º¶È¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Çä¤ê°µÎÏ¤ÏÆÃÄê¤Î¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤·¡¢¼çÍ×»Ø¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£½µ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÍÆ°¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ÏÊÝ¸±¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¹½Â¤Åª¥Æー¥Þ¤Ë
½µ½é¤Î2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±¥Ö¥íー¥«ー³ô¤¬Çä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AI¤¬¾ÍèÅª¤ËÊÝ¸±Ãç²ð¶ÈÌ³¤òÂåÂØ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥µー¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡ÎAJG¡Ï¤ä¥Þー¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Þ¥¯¥ì¥Ê¥ó¡ÎMRSH¡Ï¤Ê¤É¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ö¡ÎSCHW¡Ï¡¢¥¨¥ë¥Ôー¥¨¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÎLPLA¡Ï¡¢¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡ÎRJF¡Ï¤Ê¤É¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ë¤è¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ÉÍý¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¼«Æ°²½¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÉÔÆ°»º´ØÏ¢ÌÃÊÁ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤äREIT¤¬Çä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡¢CBRE¥°¥ëー¥×¡ÎCBRE¡Ï¡¢¥¸¥çー¥ó¥º¡¦¥é¥ó¥°¡¦¥é¥µー¥ë¡ÎJLL¡Ï¤Ê¤É¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¼ûÍ×¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¸ÛÍÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÊªÎ®´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬Âç¤¤¯Çä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¡¦¥¨¥¤¥Á¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡ÎCHRW¡Ï¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ôー¥ªー¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÎXPO¡Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥Óー¡¦¥Ï¥ó¥È¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È¡¦¥µー¥Ó¥·¥º¡ÎJBHT¡Ï¤Ê¤É¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¤Î¼«Æ°²½¤ä¸úÎ¨²½¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÊªÎ®´ë¶È¤Î¼ý±×µ¡²ñ¤ò°µÇ÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥»¥¯¥¿ー¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤»º¶È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¹½Â¤Åª¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¼´¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¥»¥¯¥¿ーÊÌ¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¸ø±×³ô¤¬¾å¾º¤¹¤ëÆü¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×»ØÉ¸¤¬Áê¼¡¤®È¯É½¡¢¾ÃÈñ¤Î»ýÂ³À¤Ø¤Î·üÇ°¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë
¥Þ¥¯¥íÌÌ¤Ç¤Ï½ÅÍ×»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï13Ëü¿ÍÁý¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬Ä¾¤Á¤ËÍø²¼¤²¤ËÆ°¤¯É¬Í×À¤ÏÄã¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯É½¤Î12·î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·îÈæ²£¤Ð¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1·î¤Î´ûÂ¸½»ÂðÈÎÇä¤Ï¤ËÁ°·îÈæ－8.4¡ó¤ÈÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¡¢½»Âð»Ô¾ì¤ÎÆð²½¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È·×ºÄÌ³¤Î±äÂÚÎ¨¾å¾º¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¤Î»ýÂ³À¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1·îCPI¤ÏÁ°Ç¯Èæ+2.4¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï½ù¡¹¤ËÆß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ2Ç¯ºÄ¡¦10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¤·¡¢Ç¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎFF¶âÍø¤¬¸½ºß¤Î3.5～3.75¡ó¤«¤é2.75～3.0¡ó¤ØÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢FRB¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÌÜÉ¸¤Î2¡ó¤òÌÀ³Î¤Ë²¼²ó¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢µÞÂ®¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ï¸«¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
S&P500¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤ÏÃÍÆ°¤¤Î¹Ó¤µ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤«
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢S&P500¤ÏºÆ¤Ó50Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò²¼²ó¤ê¡¢100ÆüÀþ¤ò»î¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á2¥ö·îÈ¾¤Ï6800～7000¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VIX¤¬¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÃÍÆ°¤¤Î¹Ó¤µ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
VIX¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¡¢S&P500¤¬100ÆüÀþ¤òÌÀ³Î¤Ë³ä¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä´À°¤¬¿¼¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶²ÉÝ»Ø¿ô¤ÎµÞÆ¤ÏµÕÄ¥¤êÅª¤Ê²¡¤·ÌÜ·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£½µ¡Ê2·î16Æü½µ¡Ë¤Ï¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ÎWMT¡Ï¤Î·è»»¤ËÃíÌÜ
º£½µ2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÎòÂåÂçÅýÎÎ¡¢ÆÃ¤Ë½éÂåÂçÅýÎÎ¥¸¥çー¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë½ËÆü¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëPCE¥Ç¥Õ¥ìー¥¿ー¤äÂÑµ×ºâ¼õÃí¡¢FOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ËµÄ»öÏ¿¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÆ°¸þ¤äFRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·è»»È¯É½¤âÌó50¼Ò¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥í¡¦¥¢¥ë¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡ÎPANW¡Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ÎADI¡Ï¡¢¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÎBKNG¡Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¡ÎDE¡Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ÎWMT¡Ï¤Ê¤É¤Î·è»»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¤Î·è»»¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¼ÂÂÖ¤òÂ¬¤ë¤¦¤¨¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÉý¹¤¤½êÆÀÁØ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾®Çä¤Î¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬´ë¶È¶ÈÀÓ¤äº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¬¸µ Ê¼È¬Ïº ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー