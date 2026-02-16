¥³¥í¥Á¥¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡Ö1300¿Í¥¥ã¥Ñ¤Ç¸½¾õ4Ëç¡×¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¾×·â¤ÇÁíÎ©¤Á¡¡¥Ê¥À¥ë¡Ö¸ø³«½è·º¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×
¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×³«ºÅµÇ°¼èºà²ñ¤¬16Æü¡¢Æ±¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤¬¥á¥¤¥ó½Ð±é¼Ô¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¡Ö¸½¾õ4Ëç¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê&¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤é
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Áí¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤è¤·¤â¤È½é¤Î¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÉáÃÊ¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤´ë²è¤äÌ¾Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò4ÉôÀ©¤Î¸ø±é¤ÇÅ¸³«¡£3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¡¢Âè1Éô¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥±¥È¡¢Âè2Éô¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡Êµþ¶ËÉ÷ÅÍ¡¢¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¡Ë¡¢Âè3Éô¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ë¡¢Âè4Éô¤Î¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ê¥Ê¥À¥ë¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âè4Éô¤Ç¥á¥¤¥ó½Ð±é¼Ô¤È¤Ê¤ë¥³¥í¥Á¥¤À¤¬¡¢¥Ê¥À¥ë¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤³¤ì¡ªÃÎ¤é¤ó¤¾¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È½é¸«¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Û¤«¤Ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥¬¡¼¥ê¥£¥ì¥³¡¼¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢´ë²è¤â¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Õ¤¤¤Ë¡Öº£¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Ê¥À¥ë¤¬·Ú¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö1300¿Í¥¥ã¥Ñ¤Ç¸½¾õ4Ëç¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Û¤«¤ÎÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÁíÎ©¤Á¤ÇÇú¾Ð¡£¤È¥Ê¥À¥ë¤â¡Ö¸ø³«½è·º¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö±é¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÂçÀ¼ÎÌ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤³¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡¢µ´±Û¤µ¤ó¤È¥¬¡¼¥ê¥£¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÁ°¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Á¥¤µ¤ó¤·¤«Ì¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ4Ëç¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤â¡ÖÌÛ¤ì¤ª¤Þ¤¨¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ä¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö1000Ëç¤Á¤ç¤¤¡×Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Ç¤â¡Ê4Ëç¤Ë¡Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥À¥ë¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È½¸µÒÅª¤Ë¤É¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤âº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Èµ´±Û¤µ¤ó¡¢¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ê¥ì¥³¤ÎÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌë¤ËÊû¤²¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö²¶¤âÁ´¤¯²¿¤¹¤ë¤«ÃÎ¤é¤ó¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç4Ëç¤·¤«Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤âÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè1Éô¡ÁKAIZIN ºÇ¶²ÏÃ·èÄêÀï¡Á
2026/3/13(¶â) 17:30³«¾ì¡¿18:00³«±é¡¿20:30½ª±é
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè2Éô¡ÁËÜÆü¤Î´ë²è¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÇÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡Á
2026/3/14(ÅÚ) 10:30³«¾ì¡¿11:00³«±é¡¿13:00½ª±é
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè3Éô¡Á¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡ß¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿Â¨¶½¥³¥ó¥È¤Ë²»³Ú¤òÅº¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¡Á
2026/3/14(ÅÚ) 15:00³«¾ì¡¿15:30³«±é¡¿17:30½ª±é
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè4Éô¡Á¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¡Á
2026/3/14(ÅÚ) 18:00³«¾ì¡¿18:30³«±é¡¿20:30½ª±é
¡Ú²ñ¾ì¡ÛË½§PIT¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6ÃúÌÜ1-23¡Ë
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê&¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤é
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Áí¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤è¤·¤â¤È½é¤Î¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÉáÃÊ¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤´ë²è¤äÌ¾Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò4ÉôÀ©¤Î¸ø±é¤ÇÅ¸³«¡£3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4Éô¤Ç¥á¥¤¥ó½Ð±é¼Ô¤È¤Ê¤ë¥³¥í¥Á¥¤À¤¬¡¢¥Ê¥À¥ë¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤³¤ì¡ªÃÎ¤é¤ó¤¾¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È½é¸«¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Û¤«¤Ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥¬¡¼¥ê¥£¥ì¥³¡¼¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢´ë²è¤â¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Õ¤¤¤Ë¡Öº£¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Ê¥À¥ë¤¬·Ú¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö1300¿Í¥¥ã¥Ñ¤Ç¸½¾õ4Ëç¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Û¤«¤ÎÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÁíÎ©¤Á¤ÇÇú¾Ð¡£¤È¥Ê¥À¥ë¤â¡Ö¸ø³«½è·º¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö±é¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÂçÀ¼ÎÌ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤³¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡¢µ´±Û¤µ¤ó¤È¥¬¡¼¥ê¥£¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÁ°¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Á¥¤µ¤ó¤·¤«Ì¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ4Ëç¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤â¡ÖÌÛ¤ì¤ª¤Þ¤¨¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ä¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö1000Ëç¤Á¤ç¤¤¡×Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Ç¤â¡Ê4Ëç¤Ë¡Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥À¥ë¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È½¸µÒÅª¤Ë¤É¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤âº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Èµ´±Û¤µ¤ó¡¢¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ê¥ì¥³¤ÎÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌë¤ËÊû¤²¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö²¶¤âÁ´¤¯²¿¤¹¤ë¤«ÃÎ¤é¤ó¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç4Ëç¤·¤«Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤âÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè1Éô¡ÁKAIZIN ºÇ¶²ÏÃ·èÄêÀï¡Á
2026/3/13(¶â) 17:30³«¾ì¡¿18:00³«±é¡¿20:30½ª±é
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè2Éô¡ÁËÜÆü¤Î´ë²è¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÇÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡Á
2026/3/14(ÅÚ) 10:30³«¾ì¡¿11:00³«±é¡¿13:00½ª±é
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè3Éô¡Á¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡ß¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿Â¨¶½¥³¥ó¥È¤Ë²»³Ú¤òÅº¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¡Á
2026/3/14(ÅÚ) 15:00³«¾ì¡¿15:30³«±é¡¿17:30½ª±é
OmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ Âè4Éô¡Á¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¡Á
2026/3/14(ÅÚ) 18:00³«¾ì¡¿18:30³«±é¡¿20:30½ª±é
¡Ú²ñ¾ì¡ÛË½§PIT¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6ÃúÌÜ1-23¡Ë