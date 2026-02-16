ÈÓÇ½¤Î¿Æ»Ò3¿Í»¦³²¤ÇÌµºá¼çÄ¥¡¡¡Ö·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Î½»Âð¤Ç2022Ç¯12·î¡¢½»¿Í¤ÎÊÆ¹ñÀÒ¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê69¡Ë¡á¤é¿Æ»Ò3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤äÈó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºØÆ£½ßÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤¬16Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈï¹ð¤Ë¤Ï·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¸øÈ½¤Ç¤ÏÈï¹ð¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£Èï¹ð¤ÏÀÄ¤¤¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¤Î¥º¥Ü¥ó»Ñ¤ÇÆþÄî¡£ºá¾õÇ§ÈÝ¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÏÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÌµºá¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Èï¹ð¤¬»ö·ïÁ°¡¢¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤óÂð¤Î¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¶¯¤¤ÊóÉü´¶¾ð¤òÊú¤ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Ç¯12·î25Æü¡¢¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤ÈºÊ¿¹ÅÄÀô¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê68¡Ë¡¢Ä¹½÷¿¹ÅÄ¥½¥Õ¥£¥¢¥Ê·Ã¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê32¡Ë¡á¤ò¤ª¤Î¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£