¡¡º£µ¨17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1Éüµ¢¤·¤¿ÀéÍÕ¤¬1¡½1¤ÎPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿ÀîºêFÀï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿16Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£³«Ëë2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ1Ê¬¤±1ÇÔ¡ÊPKÉé¤±¤Ï°ú¤Ê¬¤±°·¤¤¡Ë¤ÇÇòÀ±¤Ê¤·¡£ÀîºêFÀï¤Ç¤Ï17ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤Ç¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MFÊÆÁÒ¹±µ®¡Ê37¡Ë¤Ï¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤«¡¢¤ä¤ì¤¿¡¢¤È¤«¤Ï·ë²Ì½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¹ß³Ê¤·¤¿»þ¡Ê09Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤âÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤âÉé¤±¤¿»î¹ç¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¼¡Àá22Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¿å¸ÍÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö1¾¡¤·¤¿¤é¼ã¤¤Áª¼ê¤â¼«¿®¤Ä¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏÀîºêFÀï¤Ë¸åÈ¾39Ê¬¤«¤éº¸MF¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢º£µ¨½é½Ð¾ì¡£¡ÖJ2¤Ç¤ÏJ1¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ËËè»î¹ç¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼Á¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢°ã¤¦¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤¬¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëÇ¯Îð¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÊ¤¤·¤¿¤¤¡£J1¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤â¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤â¼«Ê¬¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¡£Àè¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤Ê¤¤¡£º£¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£