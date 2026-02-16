¾¾»³Àé½Õ¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¤¬Æþ¤ì¤¿£±É¼¤Ï¡©¡×¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÂç¾¡¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö¤â¤¦£±ÅÙ¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬15Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½°±¡Áª¤ò¤á¤°¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÌ¾ÊíÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î198µÄÀÊ¤«¤é118µÄÀÊÁý¤Î316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬Ì¾Êí¤ËºÜ¤»¤¿¸õÊä¼Ô¤ò¾å²ó¤ë¡ÖÌ¾ÊíÉÔÂ¡×¤¬È¯À¸¡£·×14µÄÀÊ¤òÂ¾ÅÞ¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¡ÖÈæÎãÌ¾Êí¤ËËÜÍè¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¿ô¤Î¸õÊä¼ÔÌ¾¤òºÜ¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈæÎã¤ÇËÜÍè¤Ê¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤â¤Ã¤È²¿½½µÄÀÊ¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì¾Êí¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¤È¡£¤³¤ì¤â¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤éÁªµóÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤Ë¤À¤¾¡©¡¡Ì¾Êí¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤éÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËµÄÀÊ¤¬°Ü¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¸¤ã¤¢²¶¤¬Æþ¤ì¤¿1É¼¤Ï¤Ê¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é°ã¤¦À¯ÅÞ¤ÎÊý¤Ø¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤â¤¦1ÅÙ¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¤ÏÃæÁªµó¶è¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¡£¤¤¤ï¤æ¤ë2ÂçÀ¯ÅÞÀ©¡¢ÊÝ¼é¤È³×¿·¡£2¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬À¯¸¢¤òÁè¤¤¹ç¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£ÂÎÀ©¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¾®Áªµó¶è¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ê¡¢¾®Áªµó¶è¤Ë¤·¤¿°ÕÌ£¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Þ¤º1¤Ä¤Ï¼«Ì±¤ÏÂç¾¡¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï½°µÄ±¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ØÃæÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢49µÄÀÊ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì2ÂçÀ¯ÅÞÀ©¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£