¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë£·°Ì¡×¡ÄËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤Ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤¬´¶Æ°¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç£±·î¤ÎÂç¤±¤¬¤«¤é¼¹Ç°¤ÎÉü³è¤ò¸«¤»¤¿Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤¬£·°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¸ÞÎØ¤Þ¤Ç£²£µÆü¤ÈÇ÷¤Ã¤¿£±·î£±£·Æü¤Î£×ÇÕ¤ÇÅ¾ÅÝ¡£±¦¹üÈ×¹üÀÞ¤Ê¤ÉÊ£¿ô²Õ½ê¤òÉé½ý¤·¡¢É¨¤ÏÄÌ¾ï¤Î£²ÇÜ¤Ë¼ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¡¢Àã¾åÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Æþ¤ê¸å¤Îº£·î£·Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë£·°Ì¡×¤È´¶Æ°¤·Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£