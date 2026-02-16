ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¡¢¡ÖÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¡×¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤Ï2·î13Æü¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê·úÀß¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¡×¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¤¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤Ë½Ð»ñ»²²è¤·¡¢2022Ç¯8·î¤è¤ê¡¢ÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¡£2·î13Æü¤è¤ê¡¢Æ±È¯ÅÅ½ê¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÁ´¡¦°ÂÄê±¿Å¾¤òÌÜÅª¤Ë¡¢±¿Å¾¡¦ÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ëÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅ¸»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º°ÂÄêÅª¤ËÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÇ¯´ÖÌó18Ëü¥È¥óºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ÅÅ½ê¤«¤é¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëCO2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥Ï¥Ö&¥¯¥é¥¹¥¿¡¼·¿CCUS»ö¶È¡×¤ä¿åÁÇÀ½Â¤¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó(¿åÁÇ¤ÈCO2¤«¤é¿Í¹©Åª¤Ë¥á¥¿¥ó¤òÀ½Â¤¤¹¤ëµ»½Ñ)¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¡¢BECCUS(Bio Energy with CCUS)¤Ë¤è¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áËµ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤ÎÆÑÅì¸ü¿¿È¯ÅÅ½ê¤Ç¤Ï¡¢DX¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ëÀÐ¼íÏÑ¿·¹ÁÈ¯ÅÅ½ê1¹æµ¡¤Î±ó³Ö¾ï»þ´Æ»ëÀ©¸æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤â´Þ¤á¤¿½¸Ãæ±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¥¨¥¯¥¤¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤Ë½Ð»ñ»²²è¤·¡¢2022Ç¯8·î¤è¤ê¡¢ÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¡£2·î13Æü¤è¤ê¡¢Æ±È¯ÅÅ½ê¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÁ´¡¦°ÂÄê±¿Å¾¤òÌÜÅª¤Ë¡¢±¿Å¾¡¦ÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ëÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅ¸»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º°ÂÄêÅª¤ËÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÇ¯´ÖÌó18Ëü¥È¥óºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ÅÅ½ê¤«¤é¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëCO2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥Ï¥Ö&¥¯¥é¥¹¥¿¡¼·¿CCUS»ö¶È¡×¤ä¿åÁÇÀ½Â¤¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó(¿åÁÇ¤ÈCO2¤«¤é¿Í¹©Åª¤Ë¥á¥¿¥ó¤òÀ½Â¤¤¹¤ëµ»½Ñ)¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¡¢BECCUS(Bio Energy with CCUS)¤Ë¤è¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áËµ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤ÎÆÑÅì¸ü¿¿È¯ÅÅ½ê¤Ç¤Ï¡¢DX¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ëÀÐ¼íÏÑ¿·¹ÁÈ¯ÅÅ½ê1¹æµ¡¤Î±ó³Ö¾ï»þ´Æ»ëÀ©¸æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤â´Þ¤á¤¿½¸Ãæ±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£