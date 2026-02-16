¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥Ú¥½¤ÏÀè½µËö¤ä¤ä¥É¥ë°Â=¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥Ú¥½¤ÏÀè½µËö¤ä¤ä¥É¥ë°Â=¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡¡¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤Ï½µÌÀ¤±17.16¥Ú¥½Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Àè½µËöÃæÆîÊÆ»Ô¾ì¤Ï²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Î17.25¥Ú¥½Á°¸å¤«¤é17.13¥Ú¥½Âæ¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¾¯¤·Ìá¤¹¤â¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¡£ÊÆCPI¤Î¼å¤¤¿¤Ó¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¥á¥¥·¥³¤Î¶âÍøº¹³ÈÂç¤«¤é¤Î¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â¤â¤¢¤ê¡¢8±ß91Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡17.163¡¡¡¡MXNJPY¡¡8.916¡¡
¡¡¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤Ï½µÌÀ¤±17.16¥Ú¥½Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Àè½µËöÃæÆîÊÆ»Ô¾ì¤Ï²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Î17.25¥Ú¥½Á°¸å¤«¤é17.13¥Ú¥½Âæ¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¾¯¤·Ìá¤¹¤â¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¡£ÊÆCPI¤Î¼å¤¤¿¤Ó¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¥á¥¥·¥³¤Î¶âÍøº¹³ÈÂç¤«¤é¤Î¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â¤â¤¢¤ê¡¢8±ß91Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡17.163¡¡¡¡MXNJPY¡¡8.916¡¡