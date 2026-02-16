¡ÚNBAµå±ã¡ÛÊÆ¹ñVSÀ¤³¦¡Ä¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î¡ÈËÜµ¤¡É¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡Ö´¶¼Õ¡×¡Ö¸«±þ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡¡USAvsWORLD¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡¡¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡NBA¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤ÈÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢STARS¤¬´°¾¡¤ò¼ý¤á¤Æº£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¡£MVP¤Ë¤ÏSTARS¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤¬ºòµ¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ³Æþ¤·¤¿4¥«¹ñÂÐ¹³Àï¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñvsÀ¤³¦¡×¤Î»î¹ç·Á¼°¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÈÀ¤³¦ÁªÈ´1¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÁíÅö¤¿¤êÀï·Á¼°¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÁªÈ´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖWORLD¡×¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤«¤éWORLD¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤¬ËÜµ¤¥â¡¼¥É¡£¤ï¤º¤«8Ê¬20ÉÃ¤Ç10ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ë²÷¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â3È¯Ã¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î¡ÈËÜµ¤¥â¡¼¥É¡É¤¬¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æµå±ã¤Ç¤â¿¿·õ¾¡Éé¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñÆ±»Î¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢STARS¤¬½ª»ÏÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¡£47¡½21¤È´°¾¡¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡MVP¤Ë¤Ï3»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ32ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬½é¼õ¾Þ¡£¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¤Î°ìÊâ¡£¤¤ç¤¦¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ó¡¼¤Ï¥È¡¼¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡ÈËÜµ¤¥â¡¼¥É¡É¤ÇÎ×¤ó¤À¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¡¹ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·è¾¡°Ê³°¤Ï¤á¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ó¡¼¤Ë´¶¼Õ¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤ì¤¿¤Í¡×¡Ö¸«±þ¤¨¤¢¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²þÎÉÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï³Ú¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏµîÇ¯¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î³§¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÜµ¤¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥±¥¬¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ëÃæ¤Ç¡¢¥±¥¬¤Î¶²ÉÝ¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¥±¥¬¤Î¶²ÉÝ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£