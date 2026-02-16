GACKT¡¢¡Ö¤ä¤á¤È¤±¤ä¤á¤È¤±¡×SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÆÀ¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Îµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGACKT¡¢¡ÖÌ¿¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤â¤ó¤À¡×Ãí°Õ´µ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡Èµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡É¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡¢¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬X¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÉÍÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤í¤¯¤ËÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÅê¤²¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¡£À®¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ü¥¯¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÁêÅöÂ¿¤¤¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ä¤á¤È¤±¤ä¤á¤È¤±¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡»¡»¤µ¤ì¤ë¤¾¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÆÀ¤â¤Ê¤¤¡£Ì¿¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤â¤ó¤À¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÍÅÄ²í¸ùÅ¸¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï15Æü¡¢ÉÍÅÄ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¡£Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
