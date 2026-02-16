Î¤Ã«Â¿±Ñ¤µ¤ó¡¢Ï¢Æü¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¡¡¥â¡¼¥°¥ë²òÀâ¤ËÈ¿¶Á¡ª¥Í¥Ã¥È¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¼Ò°÷¤Ç¡¢98Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¶â¡¢02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÎ¤Ã«Â¿±Ñ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê28¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î³ê¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ï¢Æü¡¢Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÎ¤Ã«Â¿±Ñ¤µ¤ó¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤¤ì¤¤¡Á¡×¡Ö¥â¡¼¥°¥ë¤Î²òÀâ¤ò¤¹¤ëÎ¤Ã«Â¿±Ñ¤µ¤ó¡¡ÀÎ¤è¤ê¤¤ì¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î¤Ã«Â¿±Ñ¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ÆÌµÀ¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¤Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢5ºÐ¤Ç¥¹¥¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¾®5¤Ç¥â¡¼¥°¥ë¤ËÅ¾¸þ¡£94Ç¯¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¸ÞÎØ¤Ë17ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·11°Ì¡£98Ç¯Ä¹Ìî¤Ç¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ½÷»Ò½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢13Ç¯1·î¤Ë°úÂà¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï99Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£