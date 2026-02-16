¥á¥À¥ë3¤Ä³ÍÆÀ¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤¬ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤ò±þ±ç¡¡Æ¬¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñ´ú
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ½÷»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë (Âç²ñ10ÆüÌÜ/¸½ÃÏ15Æü¡Ë
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤¬½÷»Ò¤Î±þ±ç¤ËÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤¬1ËÜÌÜ¤«¤é140m¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤È¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿2¤Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤È¹ç¤ï¤»1¿Í¤Ç3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿Æó³¬Æ²Áª¼ê¤Ïº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ËÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñ´ú¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤Ø¸þ¤±Âç¤¤¯¼ê¤ò¤Õ¤ê¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£