¹ÈÇòÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÁÐ»Ò½Ð»º¡Ö¹¬¤»¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
18¡¢19Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÆ£°æ¤ß¤ª¡Ê35¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤ò»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÇ¥¿±¤Ï°ÂÄê´ü¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¡¹Åª¤Ê¤´Êó¹ð¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼ø¤«¤êÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¹¬¤»¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¡¢²º¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤ÊÇ¥¿±´ü´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢É×¤Ç3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉCYANOTYPE¡Ê¥·¥¢¥Î¥¿¥¤¥×¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈÀ¾´ÖÌÚÍÛ¤Ë¤â´¶¼Õ¡£¡Ö¸½ºß¤Ï¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ëÅ·»È¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡õ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥×¥ê¥Þ¥Ù¡¼¥é¡×¤ò¾¾ÅÄ¤Á¤«¤ÈÁÈ¤à¡£19Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¡¢¿å¿¹¤¬¡Ö¹â±ó¡¡¤µ¤¯¤éÏ©¡¡¡Á¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×¤ò²Î¤¦Ãæ¡¢»Õ¾¢¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥óMAGUS¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÂÎÀÚÃÇ¤Î¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯9·î¡¢À¾´ÖÌÚ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£