µîÇ¯2·î¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£Ãæ¤Î½÷À¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ï¡ÖÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½»½ê¤¬ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÇÌµ¿¦¤Î¼ã¾¾ÂçÏÂÈï¹ð¡¢¸½ºß¤ÏÎëÌÚÂçÏÂÈï¹ð37ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎëÌÚÈï¹ð¤ÏµîÇ¯2·î¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¢¤È¤ËÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¸µÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿56ºÐ¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Ë¡¢¤Þ¤¿½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Îºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¡¢½©ÅÄÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤ÇÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡ÖÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½¤Ï¸½ºß¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£