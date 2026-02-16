µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ÎÀ¾Éô½¨ÇÏ¤¬B¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¡õ½éÆÀÅÀ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤ò¡×
¡¡µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Ï2·î14Æü¡¢15Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Î¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè23Àá¤ËÎ×¤ß¡¢Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ÈÂÐÀï¡£°ìÅÙ¤â¥êー¥É¤òµö¤µ¤º¤Ë½éÀï¤òÀ©¤¹¤È¡¢93－79¤ÇÂè2Àï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï13ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï2Ê¬53ÉÃ¤ËÀ¾Éô½¨ÇÏ¤¬¥³ー¥È¥¤¥ó¡£¡ÖB.LEAGUE DRAFT 2026¡×¤Ç2½äÌÜ1°Ì»ØÌ¾¡ÊÁ´ÂÎ7°Ì¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Î¥×¥í·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø4Ç¯¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É·ó¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¤ÏÆ±4Ê¬25ÉÃ¤ËÂ®¹¶¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÀ¤á¡¢B¥êー¥°½éÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£Âè2Àï¤â¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ê¤¬¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÀ®¸ù¡£2»î¹ç¤Ç5Ê¬16ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢5ÆÀÅÀ1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏX¤Ë»î¹ç¸å¤ÎÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£À¾Éô¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤äÌ£Êý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¤È¤Ï°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥êー¥°Àï¤ÏÃæÃÇ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢3·î7Æü¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ûー¥à¤Ç¤Î¥×¥ìー»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µþÅÔ¤ÏB1Âè23Àá¤ò½ª¤¨¡¢11¾¡28ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è12°Ì¡£ºÆ³«½éÀï¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
