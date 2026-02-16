¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛME:I¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Ç¿·¶Ê¡ÖBest Match¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º½éÈäÏª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ME:I¤¬¡¢2·î15Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î°µÅÝÅª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖGalaxy with ME:I¡×¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖBest Match¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢SUZU¡¢RINON¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¢£¡Ö¡È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡È¥Ó¥Ó¥Ó¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÊMOMONA¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤Î¤Ê¤«¡¢¶ä²Ï¡Ê¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷µ±¤¯°áÁõ¤ÇºÇ¿·¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£MOMONA¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢SUZU¡¢MIU¤¬¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤È¤Î¼«»£¤ê¤ò»£±Æ¤·¡¢¡ØTGC¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢TSUZUMI¤ÈRINON¤¬¡Ö¥ß¥êÇÈ¥±¥ß¡×¤È¤·¤Æ¹Ö»Õ¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖTSUZUMI RINON ¥ß¥êÇÈ¹ÖºÂ¡×¤ò³«¹Ö¡£º®»¨¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ß¥êÇÈ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¥¯¥¤¥ºÊý¼°¤Ç¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡ÖBest Match¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¤¬²»¸»¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢IG¥¢¥êー¥Ê¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁ°¤ËMOMONA¤¬¡Ö²Î»ì¤Ë¡ÔGalaxy¡Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡È¥Ó¥Ó¥Ó¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£½éÈäÏª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿²Î¾§¤È¡¢»ØÀè¤Þ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥ìー¥¹¤È¥Õ¥¡ー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖClick¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£°¦ÃÎ½Ð¿È¤ÎMIU¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¤¬ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢KEIKO¤Ï¡Ö»ä¤âÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËME:I¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢³®Àû¤Î´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤¯¡ÖMUSE¡×¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÆ´¤ì¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤¿ME:I¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤ËÃ¯¤«¤ÎÌ´¤È¤Ê¤ê¡¢Æ´¤ì¤È¤Ê¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖHi-Five¡×¤Ç¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¿Ê¤ß¡¢¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¡¢IG¥¢¥êー¥ÊÁ´ÂÎ¤¬Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SUZU¡¢RINON¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£SUZU¤Î´Å¤á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¡¢RINON¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¥¹¥È¥êー¥È¥³ー¥Ç¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖBest Match¡×¤Ï2·î16Æü0»þ¤è¤êTikTok¤äInstagram¤Ê¤É¤Ç¥·¥çー¥È¼Ü¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
(C)Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBest Match¡×
¢¨TikTok¤äInstagram¤Ê¤É¤Ç¤Î¥·¥çー¥È¼ÜÇÛ¿®
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBest Match¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ME:I OFFICIAL SITE
https://me-i.jp/