±ÊÀ¥Î÷¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬È±¿§Èï¤ê¡ª¥¢¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÆ±´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤À¤¤¤ì¤ó²Ä°¦¤¤¡×
King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¥¢¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ÇÊÂ¤ó¤À¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¥³¥Í¥³¥Í¤·¤¿¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ý¤Ä¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
À¾Èª¤Ï2·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢±ÊÀ¥¤È¡ÖÆÍ·â¡ªÀ¤³¦¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤Ç¥á¥¥·¥³ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Üー¥«¥éー¤ÎÀ±ÊÁ¥Ô¥Ë¥ãー¥¿¡Ê¥á¥¥·¥³¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¾®¤µ¤Ê´á¶ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»æÀ½¤Î¤¯¤¹¶Ì¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÊÀ¥¤ÏÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¸ý¤ò·ë¤ó¤Ç¥¥ê¥Ã¡£À¾Èª¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ô¥Ë¥ãー¥¿¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÀ¥¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥³ー¥È¡¢À¾Èª¤Ï¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È¤È¤â¤Õ¤â¤Õ¤È¤·¤¿Åß¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈ±¿§¤¬¥°¥ìー·Ï¤Î¥¢¥Ã¥·¥å¥«¥éー¤Ç¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤À¤¤¤ì¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÆ±´ü¥í¥±ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¡õÀ¾Èª¤¬¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¥³¥Í¥³¥Í¤·¤¿¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤ÎÀ¸ÃÏ¤òº¹¤·½Ð¤¹¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÊÀ¥¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤¿¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¦´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー¡¦»³ºê¹°Ìé¡¦SHELLY¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë±ÊÀ¥¡õÀ¾Èª¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¼ç¿©¡¦¥È¥ë¥Æ¥£ー¥äºî¤ê¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿Í½¹ðÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£