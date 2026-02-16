BE:FIRST¥Õ¥¡¥ó¥ß´°Áö¡ª6¿Í¤ªÂ·¤¤¥ë¥Ã¥¯¤Ç½¼¼Â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»¥ËÚ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥àー¥Óー¤¬¸ø³«
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢2·î14¡¦15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ¡ÉBESTY¡É vol.2-¡ÙËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨ー¤ë¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£BE:FIRST¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛBE:FIRST¥Õ¥¡¥ó¥ß»¥ËÚ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①②¡õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥àー¥Óー
¢£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×
14Æü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢»ñºà¤äÃÊ¥Üー¥ë¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤Ç6¿Í¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£RYUHEI¡Ê¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¡Ë¤ÈSHUNTO¡Ê¥·¥å¥ó¥È¡Ë¤¬¤¢¤°¤é¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤ÏÂæ¼Ö¤Î¾å¤ËÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤·¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¡£MANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¡¢LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¡¢JUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÇSHUNTO¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤½ー¤Á¤óÂæ¼Ö¤´¤ÈÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö·»¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤»ëÀþ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥å¥ó¥È²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿15Æü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢6¿Í¤¬¥°¥Ã¤È´ó¤êÅº¤¤½¼¼Â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£Á´°÷¤¬¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥é¥°¥é¥óT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢LEO¡¢JUNON¡¢SHUNTO¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤â±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï11·î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØBE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ¡ÉBESTY¡É vol.2-¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥àー¥Óー¤â¡ÖThanks for making it special, BESTY.See you all again soon!¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£