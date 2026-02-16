ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á16ÆüÁ°°ú¤±¡¢£é£Æ£Å£Ø－£Æ¡¢ÌîÂ¼ÂæÏÑ¥Æ¥¯¤¬¿·¹âÃÍ
¡¡16ÆüÁ°¾ì¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°½µËöÈæ30.4¡ó¸º¤Î2124²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±28.2¡ó¸º¤Î1597²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¿©ÉÊ <1617> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡ÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹ÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹ <1627> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡ÁÇºà¡¦²½³Ø <1620> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Õ£Ó¡¡£Ò£Å£É£Ô¡¦¥È¥Ã¥×£²£° <2018> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ¡¡£±£·－£²£°Ç¯ <496A> ¤Ê¤É13ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥ó¥«¥à <452A> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Í£Ó£Ã£ÉÆüËÜ³ô¹âÇÛÅöÄã¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ <1490> ¤¬7.68¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë <2033> ¤¬6.87¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£Ó¡¡¶âÀèÊª¡¡¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¡£Å£Ô£Î <2036> ¤¬3.27¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¶ä¹Ô¡¡¹âÇÛÅö－ÆüËÜ³ô¼° <315A> ¤Ï4.66¡ó°Â¡¢¶È³¦²þ³×¸·Áª£Å£Ô£ÆÃÏ¶ä <395A> ¤Ï4.46¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£å¥³¥Þー¥¹－ÆüËÜ³ô¼°£Å£Ô£Æ <2627> ¤Ï4.02¡ó°Â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¶ä¹Ô <1631> ¤Ï3.52¡ó°Â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Åì¾Ú¶ä¹Ô¶È³ô²Á»Ø¿ô <1615> ¤Ï3.44¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬151±ß°Â¤ÎÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1062²¯2000Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ1631²¯1500Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬147²¯8400Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬101²¯5200Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬81²¯200Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬67²¯8800Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬63²¯6800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¿©ÉÊ <1617> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡ÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹ÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹ <1627> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡ÁÇºà¡¦²½³Ø <1620> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Õ£Ó¡¡£Ò£Å£É£Ô¡¦¥È¥Ã¥×£²£° <2018> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ¡¡£±£·－£²£°Ç¯ <496A> ¤Ê¤É13ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥ó¥«¥à <452A> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Í£Ó£Ã£ÉÆüËÜ³ô¹âÇÛÅöÄã¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ <1490> ¤¬7.68¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë <2033> ¤¬6.87¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£Ó¡¡¶âÀèÊª¡¡¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¡£Å£Ô£Î <2036> ¤¬3.27¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¶ä¹Ô¡¡¹âÇÛÅö－ÆüËÜ³ô¼° <315A> ¤Ï4.66¡ó°Â¡¢¶È³¦²þ³×¸·Áª£Å£Ô£ÆÃÏ¶ä <395A> ¤Ï4.46¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£å¥³¥Þー¥¹－ÆüËÜ³ô¼°£Å£Ô£Æ <2627> ¤Ï4.02¡ó°Â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¶ä¹Ô <1631> ¤Ï3.52¡ó°Â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Åì¾Ú¶ä¹Ô¶È³ô²Á»Ø¿ô <1615> ¤Ï3.44¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬151±ß°Â¤ÎÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1062²¯2000Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ1631²¯1500Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬147²¯8400Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬101²¯5200Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬81²¯200Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬67²¯8800Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬63²¯6800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹