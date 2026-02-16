¡Ú¥¹¥Î¥ÜHP¡ÃÃË»Ò¡Û»³ÅÄÎ°À»¤¬Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ªÂç¥±¥¬¾è¤ê±Û¤¨Ê¿ÌîÊâÌ´¤Ï7°Ì¡§¥ß¥é¥ÎŽ¥¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ú¿·³ã¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Î¥Üー¥ÉÃË»Ò¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¡¢Ì¯¹â»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ï7°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤Î»³ÅÄÎ°À»(19ºÐ)¡£ºß³Ø¤¹¤ëÌ¯¹â»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢14Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤«¤é´Ø·¸¼ÔÌó30¿Í¤¬¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢µ»¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤³¤Îµ»¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¡Ùº£Âç²ñ¤³¤Îµ»¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÆÈÁÏÅª¤Êµ»¤ò¼¡¡¹¤È·è¤á¸«»ö¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢¸©Àª½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê(19)
¡ÖËÜÅö¤ËÄ«Áá¤¤¤Ê¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£»³ÅÄÎ°À»¤µ¤ó¤ÎÃ´Ç¤ ÂçÍ§½¨¼ù¤µ¤ó
¡Ö(»³ÅÄ¤Ï)Ì¯¹â¡¦¿·³ã¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢(´¶¼Õ¤ò)³ê¤ê¤ÇÊÖ¤·¤Æ¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò¤À¤·¤¿¡£¡×
Â¼¾å»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡£1·î¤Ë¹üÈ×¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¡¢Ê¿Ìî¤é¤·¤¤Âçµ»¤ò¼¡¡¹¤È·è¤á¤Þ¤¹¡£°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½Ä2²óÅ¾¡¦²£4²óÅ¾È¾¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥³ー¥¯1620¡Ù¡£Âç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨7°ÌÆþ¾Þ¤Ç¤¹¡£
¢£Â¼¾å»ÔÌ±
¡ÖÁ°²ó¤Î¶â¥á¥À¥ë°Ê¾å¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê(27)
¡Ö¥µ¥Ýー¥È¡¦±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³ê¤ê¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
