¡¡NHKÁí¹ç¤Ç15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½à¡¹·è¾¡¡Á·è¾¡¡¦ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡×¡Ê¸å7¡¦30¡Ë¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬14.9¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï9.3¡ó¤Ç¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤ÏÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç15Æü¸á¸å6»þ25Ê¬¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢2Áª¼ê¤¬ÊÂÁö¤¹¤ëÂÐ·èÊý¼°¤Î¿·¼ïÌÜ¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ëÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤È·è¾¡¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡£ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê28¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÅçÀîÂóÌé¡Ê27¡áÆüËÜ²¾Àß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤ÇºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅçÀî¤Ï¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤ë4°ÌÆþ¾Þ¡£1²óÀï¤ò¾¡¤Ä¤È¡¢2²óÀï¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥«¥Ê¥ÀÁª¼ê¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÊª¿©¤¤¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÅç¤Ï·è¾¡¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëWÇÕÄÌ»»100¾¡¤Î¡È²¦ÍÍ¡É¥¥ó¥°¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Âè1¥¨¥¢¸å¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬¤º¤ì¡¢ÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤º¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£