Á´¹ñ¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¥¹¥¿¡¼¥È¡¢£³·î£±£¶Æü¤Þ¤Ç¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·ÈÂÎ¸³¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡ÖÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬£±£¶Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ç°ìÀÆ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿½¹ð´ü¸Â¤Ï£³·î£±£¶Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÉÊÀîÀÇÌ³½ð¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ê£¸£²¡ËÉ×ºÊ¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆµëÍ¿¾ðÊó¤ä°åÎÅÈñ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¼«Æ°ÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤Ë¤è¤ë¿½¹ð¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¿½¹ð¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Âð¤Ç¿½¹ð¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö£å¡½£Ô£á£ø¡Ê¥¤¡¼¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï£·³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤âÌó£³£±£°Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£