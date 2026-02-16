¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Ö¤À¡ª¡×À¤³¦¥é¥ê¡¼¡¢Àã¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤â¶Ã°Û¤ÎÀ¸´Ô ¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¤Î¡È¶¯¹ÔÆÍÇË¡É¤ËSNSÁûÁ³
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè2Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀã¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¢ª¶Ã°Û¤ÎÀ¸´Ô¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ËÂè2Àï¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡£³«ËëÀï¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·À±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Àã¤ÎÃæ¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¶Ã°Û¤ÎÀ¸´Ô¤ò¿ë¤²¤¿°ìËë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥È¥è¥¿¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ÆÁ¯Îõ¤Ê¥Õ¥ë»²Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Â³¤¯º£Âç²ñ¤â¶¥µ»½éÆü¥Ç¥¤1¤Î¥Ê¥¤¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¤2¤ÎSS3¤ÇÁö¤ê¤ËÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç»ÑÀª¤òÍð¤·¤Æ¼ÖÂÎ¤ò¤Õ¤é¤Ä¤«¤»¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ï¼¡¤Îº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¤¥óÂ¦¤ÎÀãÊÉ¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤ÏÀã¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹³°¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ØÍî¤Á¤¿¤¬¡¢¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤Ï¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀãÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¡£º¸¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥À¥á¡¼¥¸¤È¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç»´»ö¤ÏÌÈ¤ì¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÅÙ¶»¤¬¤¹¤´¤¤¡£¸«»ö¤Ê¥»¡¼¥Ö¤À¡×
¡¡Æ±¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢WRC¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Ö¤À¡ª ¡Ê¤·¤«¤·¡¢¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤³¤³¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢30ÉÃ°Ê¾å¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥½¥ë¥Ù¥ë¥°ËÜ¿Í¤ÎÉã¤Ë¤·¤Æ°ÎÂç¤Ê¸µ²¦¼Ô¥Ú¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¿´Çï¿ô¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¡£ÅÙ¶»¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤¿¸«»ö¤Ê¥»¡¼¥Ö¤À¡×¤È¡¢Â©»Ò¤Î´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ÏSS4¤Ç¤è¤¯²óÉü¤·¤¿¡×¡Ö²¿Ç¯¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Èà¤ÎºÍÇ½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¿À¤Î½õ¤±¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òºÆ¤ÓÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë