¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/15¡ÛTravis Japan¤¬4·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd CD¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×(ÆÉ¤ß¡§¤«¤²¤Ë¤â¤Ò¤Ê¤¿¤Ë¤â¡Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ï½é²óTÈ×¡¢½é²óJÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢¤½¤·¤ÆFC¸ÂÄêÈ×¤Î·×4·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£½é²óTÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î³Ú¶Ê¡ÖDance With Me ¡ÁLesson 1¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ÖDance With Me ¡ÁLesson 2¡Á¡×¤ò¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£Ìó32Ê¬¤ÎÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¡Ö»£±ÆVlog¡×¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¥È¥ì¥«¥»¥Ã¥È¤âÉÕ¿ï¤¹¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢½é²óJÈ×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡×¤ò¼ýÏ¿¡£Ìó25Ê¬¤ÎÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¡×¤È¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²óTÈ×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¦¥È¥ì¥«¥»¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄê¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØTravis Japan¥ÎJUST¡ª¥·¥óÆüËÜ°ä»º¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖAs We Are¡×¤È¡¢¡ÖOn My Road¡×¤Î2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈÆâ¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬ÂÔË¾¤Î²»¸»²½¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÌó91Ê¬¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤È28¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¿ï¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤Û¤«¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖPTJG ¡Á¥È¥é¥¸¥ã´°àú²¦·èÄêÀï¡ª¡Á¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Þ¤ÇTravis Japan¤ÎÂ¿ºÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÌÖÍå¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï4·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Ï¡¢2·î16ÆüAM0»þ¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¡¢°ìÎØ¤Î¡ÖÌµ¹¤¤Ê²Ö¡ÊFlower¡Ë¡×¤ò½ä¤ë¼¹Ãå¤È¡¢°¦¤æ¤¨¤Ë½¤Íå¾ì¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£³Ú¶Ê¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉ½¤ÈÎ¢¡×¡ÖÇò¤È¹õ¡×¤È¤¤¤¦Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆóÌÌÀ¡£ËÜºî¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢·éÊÊ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î½ã¿¿¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎË½ÎÏÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¾×Æ°¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇò¤È¹õ¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£°¦¤¹¤ë¤«¡¢Ã¥¤ï¤ì¤ë¤«¡£¼é¤êÈ´¤¯¤«¡¢¤ª¼á²à¡Ê½ª¤ï¤ê¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£ ¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Þ¤ÞÅ®°¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¤½¤·¤ÆÂ®¤¤¥Ó¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×
¥ê¥ê¡¼¥¹¡§2·î16Æü¡Ê·î¡ËAM0»þ¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú½é²óTÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu¡Ýray¡¿CD¡ÜDVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈA¡Ü¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈA
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01¡¥ ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
02¡¥ Dance With Me ¡ÁLesson 2¡Á
¡ÚDisc2¡ÊBlu¡Ýray¡¿DVD¡Ë¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â ¡ÝVideo Clip¡Ý
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â ¡ÝBehind the scenes¡Ý
¡¦TJ Cam ¡ÁMV»£±ÆVlog¡Á
¥°¥Ã¥º
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈA ¡õ¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈA
¡Ú½é²óJÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu¡Ýray¡¿CD¡ÜDVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈB¡Ü¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈB
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01¡¥ ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
02¡¥ ·¯¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç
¡ÚDisc2¡ÊBlu¡Ýray¡¿DVD¡Ë¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â ¡ÝVideo Clip¡Ý
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â ¡ÝDance Performance Video¡Ý
¡¦Dance Performance Video ¡ÝBehind the scenes¡Ý
¥°¥Ã¥º
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈB ¡õ¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈB
¡ÚÄÌ¾ïÈ× ¡Ê½é²ó¡¦ÄÌ¾ï¥×¥ì¥¹¡Ë¡Û¡ÊCD¡Ë
¢£¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡Ê¡ö½é²ó¥×¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ë
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01¡¥ ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
02¡¥ As We Are
03¡¥ On My Road
¡ÚFC¸ÂÄêÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu¡Ýray¡¿CD¡ÜDVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01¡¥ ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
¡ÚDisc2¡ÊBlu¡Ýray¡¿DVD¡Ë¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â ¡ÝVideo Clip¡Ý
¡¦PTJG ¡Á¥È¥é¥¸¥ã´°àú²¦·èÄêÀï¡ª¡Á
¥°¥Ã¥º
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
FC¸ÂÄêÈ×¥ª¡¼¥À¡¼¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¢¨ÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
