¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù½÷Ãæ¡È¥¯¥Þ¡É²ÆÌÜÆ©±©¡¢¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ¡ÖÌÌÇò¤¤»Ò¤Àwww¡×¡Ö´üÂÔÂç¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè20½µ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥¬¥¿¡¢¥É¥³¥µ¡£¡×¡ÊÂè96²ó¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥»¶¯¤á¡×¡ÖÌÌÇò¤¤»Ò¤Àwww¡×¡Ö´üÂÔÂç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥¤È¥Õ¥ß¤Ë²È»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ
¡¡¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢¾¾¹¾¤«¤é¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢±Ê¸«¡ÊÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ë¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç½êÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤Î²È»ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤Î¤Ï½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¿©¡£¤ªÁ·¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ï¡º¬¤Î¼ÑÊª¤ò¸«¤¿»ÊÇ·²ð¤¬¡Ö¤¢¡©¡¡Ï¡º¬¤À¤Ê¤¤¤«¡¢¤¿¤À¤Î¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Èà¤Ï·§ËÜ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦¤«¤é¤·Ï¡º¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡»ÊÇ·²ð¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤«¤é¤·Ï¡º¬¤â¿©¤Ù¤ë¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢¤³¤®¤ã¤ó¤¿¤À¤ÎÏ¡º¬¤â¤è¤¦¿©¤Ù¤ë¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ê¤¼¤«¡È·§ËÜ¤Î¿Í´Ö¤ÏÉ¬¤ºÏ¡º¬¤Î·ê¤Ë¤«¤é¤·¤òµÍ¤á¤ë¡É¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÊÇ·²ð¤È¡¢¤½¤Î¡ÈÊÐ¸«¡É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥¯¥Þ¤È¤Î´Ö¤Ç¡ÖµÍ¤á¤ë¡×¡ÖµÍ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤Î²¡¤·ÌäÅú¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀµÌÚ¤â¤ªÁ·¤ÎÏ¡º¬¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¿¤À¤ÎÏ¡º¬¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö·§ËÜ¤ÇÏ¡º¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²«¿§¤¤¤«¤é¤·Ï¡º¬¤«¤È¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤¢¡Á¤è¤«¤è¤«¡£¤Ï¤¤¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ó¤Ç¤è¤«¤Ç¤¹¡×¤È»ÊÇ·²ð¤ÈÀµÌÚ¤Î¤ªÁ·¤«¤éÏ¡º¬¤Î¼ÑÊª¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤È¥Õ¥ß¤¬²È»ö¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬¡Ö¹â¤«¤ªµë¶â¤ÐÄº¤¤¤È¤Ã¤È¤Ë¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ð¤µ¤·¤¿¤éÈ³¤ÎÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤±¤ó¡£ºÂ¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁË»ß¡£¤µ¤é¤Ë²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¥È¥¤È¥Õ¥ß¤¬Äí¤Ç¼ê¤Þ¤êÍ·¤Ó¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥¬¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼ê¤Þ¤ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡Âè96²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤È¤³¤íÎÉ¤¡×¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó»Å»öÇ®¿´¤À¤±¤É¥¯¥»¶¯¤á¡×¡Ö´°Á´¤ËÌÌÇò¤¤»Ò¤Àwww¡×¡Ö¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡£´üÂÔÂç¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¡¡Âè96²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤È¤³¤íÎÉ¤¡×¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó»Å»öÇ®¿´¤À¤±¤É¥¯¥»¶¯¤á¡×¡Ö´°Á´¤ËÌÌÇò¤¤»Ò¤Àwww¡×¡Ö¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡£´üÂÔÂç¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
