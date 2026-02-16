Åìµþ¥Ý¥Ã¥Éµö²Ä¶É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¥×¥Á¼¯Åç¡Ö£±ÂÐ£³¡ÄÃöÌÚÂÐ¹ñºÝ·³ÃÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÃöÌÚ¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿´¶¤¸¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÅìµþ¥Ý¥Ã¥Éµö²Ä¶É¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ý¥Ã¥Éµö²Ä¶É£²£°£²£¶¡¡¥×¥ì¥ß¥¢µö²Ä¶É¡×¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥×¥Á¼¯Åç¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¥¿¥Ä¥ª¤¬½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ËÇîÂ¿ÂçµÈ¤ò·Þ¤¨¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢½¸·ë¤·¤¿¡Öµö²Ä¶É°÷¡×¤Ï¤Ò¤ÈÂÁá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹±Îã¤Î¥é¥ô¥§¥ë¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï¡¢±ó¤¯ÂçÊ¬¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤ó¤ÀÌÔ¼Ô¤â¤¤¤¿¤Û¤É¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡Ö¤¤¤¤Å·µ¤¡×¤Ë¤´µ¡·ù¤Ê¼¯Åç¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¡£ÅþÃå¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¡¢¡ØÅìµþ¥Ý¥Ã¥Éµö²Ä¶É¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¡È¥¹¥Ô»öÎã¡É¤òÈäÏª¡£¥¹¥ÔÇ§Äê¼Ô¤Î¿È¤ËË¬¤ì¤¿¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤Ç¡¢¾ìÆâ¤Î¥à¡¼¥É¤Ï°ìµ¤¤ËÃÈ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï£³¿Í¤¬¡È»×¤¤½Ð¤Î°úÂà¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ÖÉé¤±¤¿¤éÂ¨°úÂà¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡£Æó³¬½ÓÇî¡¢ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿£´¿Í¤ò½ä¤ë°úÂà¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤½¤Îµ¡Èù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ÏÇòÇ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ä¥ª¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Þ¥¥¿¤â¡ÖÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°úÂà¤ò¸«¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¿ÍÀ¸¤¬¤À¤ó¤À¤ó¥Ô¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ª¤ï¤ê¤ÎÊý¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥ì¥ó¥²¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¥°¥Ã¥º²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥»ö²È¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¼¯ÅçÊ±¤¹¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¡Ö¼¯Åç¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥É¡¼¥Õ¡×¤Ë¤è¤ë±ÊÅÄÄ®¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î¿©¥ì¥ÝÆ°²è¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿¿ÂÇ¤ÁÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÂçµÈÀèÀ¸¤¬¡¢¡Öµö²Ä¶É¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥¿¤ä£Ð£Ë¤È¤ÏÆ±À¤Âå¡££Î£È£ËÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÄ«¤Î´é¡×¤À¡£ÂçÊª¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¥¿¤Ï¡Öº£¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¡©¡×¤È½éµå¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¸¸ÏÇ¡£µ¯¾²»þ´Ö¤ä¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤òÌ³¤á¤ë¾å¤Ç¤Î°û¼ò»ö¾ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£Í¡Ý£±¿³ºº°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î×ò¹û¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢µö²Ä¶É°÷¤â¼«Á³¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¤Ó¤Î¡ÖÏÀ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤ÏÀ£²£°£²£¶Ç¯¥é¥¤¥Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡£¥é¥¸¥ª¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤è¤ê¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂçµÈÀèÀ¸¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£ÅÓÃæµÙ·Æ¤Ê¤·¤Î£²»þ´Ö£²£µÊ¬¡£µö²Ä¶É°÷¤Ë½ª»Ï¾Ð´é¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢Ì¯¤Ê¤ë»þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Î£³¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡Ý¥²¥¹¥È¤ËÂçµÈ¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Åç¡Ë£±ÂÐ£³¤Î¤Í¡¢ÃöÌÚÂÐ¹ñºÝ·³ÃÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÃöÌÚ¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£ÂçµÈÀèÀ¸¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
¥¿¥Ä¥ª¡Ë²¶¡¢¹ñºÝ·³ÃÄ¤À¤ÈÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¼¯Åç¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡££³¿ÍÊ¬¤ä¤í¤¦¤è¤Ã¤Æ¡£ÌÚÂ¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÍ¸ý¤Ç¤â¤¢¤ê¡£
¥Þ¥¥¿¡Ë»ûÀ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÝÂçµÈ¤µ¤ó¡¢µö²Ä¶É¤Î¶õµ¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Åç¡ËËÍ¤È¥Þ¥¥¿¤µ¤ó¤ÏÆ±Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿Ê¬ÏÃ¤Ï¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤È¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçµÈÀèÀ¸¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¥¥¿¡Ë²æ¡¹¤ÏÁý°÷¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡££´¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡£
¥¿¥Ä¥ª¡Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡Ý£³¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡££Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤â£±£³Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ä¥ª¡Ë£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤ÏÈÖÁÈ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¶É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»°Âç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê£Í¡Ý£±¡¢£Ò¡Ý£±¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê·Ý¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¯Åç¡Ëº£Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬¥Ê¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¥í¥Ó¡¼¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÇä¤ê»Ò¤µ¤ó¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬¼«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡Ý£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤Î·ÑÂ³¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊúÉé¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ä¥ª¡Ë²æ¡¹¤â¤Í¡¢¤¿¤Àµö²Ä¶É¤òÌ¡Á³¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤ò¤è¤êÀè±Ô²½¤·¤Æ¤Í¡£
¡ÝÀè±Ô²½¡ª
¥¿¥Ä¥ª¡Ë¤Þ¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¿·µ¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥¥¿¡Ë²æ¡¹¤Ï¤Í¡¢ËÜÊª¤Î¤æ¤ë¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹Í¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¡¢¤æ¤ë¤µ¤ò¤ä¤ë¡£ËÜÊª¤Î¤æ¤ë¤µ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ä¥ª¡ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤«¤ÏÀäÂÐ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥¥¿¡ËÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤¿¤½¤Ð¤«¤éÊª»ö¤òËº¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ä¥ª¡ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¤â¤¦³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
¥Þ¥¥¿¡ËËÜµ¤¤ÇËº¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÜµ¤¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¼¡²ó¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Þ¤¿¤â¤¦°ì²óÃý¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¤æ¤ë¤µ¤Ç¤¹¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¡¢³§¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥Ä¥ª¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼ã¼ê¤Ï¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¤æ¤ë¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¿¥Ä¥ª¡Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤¤¤Ä¤éÌÌÇò¤¯¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡£²¶¤¿¤Á¤ÏÊ¿À®¤ËÌÌÇò¤µ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£
¼¯Åç¡Ë»°¼Ô»°ÍÍ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀìÌç¤Î»Å»ö¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£³¿ÍÂ·¤¦¤³¤Î¾ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥Þ¥¥¿¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¥ª¥È¥Í¥¿¡¢¼¯Åç¤Ï»þ»ö·Ý¿Í¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¿¥Ä¥ª¤ÏÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç·Ý½Ñ³ØÉôÊ¸·Ý³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¤È¡¢£³¿Í¤Ï³«¶ÉÅö»þ¤ËÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£¤·¤«¤·½µ¤Ë£±ÅÙ¡¢¿¼Ìë¤Î¡Ö°Å¤¤¿¹¡×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÈãÉ¾¤¬¤ä¤ä¤â¤¹¤ë¤È·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎáÏÂ¤Î»þÂå¡£¡Öµö²Ä¶É¡×¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¡È¤Ø¤ê¤¯¤Ä¡É¤¬¤¢¤ë¡££³¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡Öµö²Ä¶É¡×¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´î¤Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë
¢£ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç£²¡¦£²£²¤Þ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¡¡¸ø±é¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤Ï£²·î£²£²Æü¤Î£²£³»þ£µ£¹Ê¬¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤À¡£ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆ±Æü¤Î£²£±»þ¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤£´¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£