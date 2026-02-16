2025Ç¯12·î¤Î»Í¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦¥¹ー¥ÑーÇä¤ê¾å¤²¡¡°û¿©ÎÁÉÊ¤¬14¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¾å²ó¤ë
»ñÎÁ¡¡¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÌîºÚÇä¤ê¾ì
¡¡»Í¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¤¬2026Ç¯2·î13Æü¡¢2025Ç¯12·î¤Î»Í¹ñÃÏ°è¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦¥¹ー¥Ñー¡Ê259Å¹¡Ë¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇä³Û¤Î¹ç·×¤Ï594²¯1000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.0¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢14¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤¬14¥«·îÏ¢Â³¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¤â10¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°áÎÁÉÊ¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤Î89Å¹¤ÎÈÎÇä³Û¤Ï193²¯2000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.3¡óÁý¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£´ûÂ¸Å¹¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï»Í¹ñ¤¬1.1¡ó¸º¡¢¹áÀî¤¬2.1¡ó¸º¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Í¹ñÃÏÊý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê1567Å¹¡Ë¤Î12·î¤ÎÈÎÇä³Û¤Ï0.3¡ó¸º¡¢²ÈÅÅÂç·¿ÀìÌçÅ¹¡Ê83Å¹¡Ë¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê681Å¹¡Ë¤Ï4.0¡óÁý¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ê203Å¹¡Ë¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê406Å¹¡Ë¤Ï0.2¡óÁý¡¢²ÈÅÅÂç·¿ÀìÌçÅ¹¡Ê27Å¹¡Ë¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê164Å¹¡Ë¤Ï5.8¡óÁý¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ê46Å¹¡Ë¤Ï2.1¡ó¸º¤Ç¤·¤¿¡£