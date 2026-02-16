ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡È3¿ÍËÝÏ®¡ÉÃÆ¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¾å¼ê¤¤¡×¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÇÀä¹¥Ä´¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¡¼¥È¡×
¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î±ö±Û¤¬º£µ¨9ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Ï2·î14Æü¤ËºÆ³«¡£
¡¡Âè15Àá¤ÇÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËMF±ö±ÛÍ®Êâ ¤¬¡È3¿ÍËÝÏ®¡É¤Î¾×·âÃÆ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¾å¼ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæÀï¡Ê2-0¡Ë¤Î¸åÈ¾18Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿±ö±Û¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇFW°ËÆ£¶×²»¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÌ©½¸¤âÊª¤È¤â¤»¤º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç3¿Í¤òËÝÏ®¤·¤Æº¸¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿±ö±Û¤Ï¤³¤ì¤Ç9¥´¡¼¥ëÌÜ¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¼ó°Ì¤ÎINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µFWµÈÅÄè½¸Õ¤Þ¤Ç¤¢¤È1ÅÀ¤ËÇ÷¤ë¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¾å¼ê¤¤¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¡¼¥È¡×¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¾å¼ê¤¹¤®¡×¡Ö³¤³°Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë