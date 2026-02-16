18ºÐ¿·¿Í¤¬¡È4¿ÍÈ´¤¡É¥¢¥·¥¹¥È¡Ö¾×·â¡×¡¡²ÆÅß2´§¤Î°ïºà¡ÄÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¤Þ¤À¹â¹»À¸¤À¤è¤Í¡×
Ê¡Åç¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï2·î15Æü¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÇÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î18ºÐ¥ë¡¼¥¡¼MF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¤¬¾×·â¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡È4¿ÍÈ´¤¡É¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾×·â¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ÈÂçÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¸«¤»¤¿¡£¸åÈ¾30Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë2-1¤ÎÆ±43Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆÁ°¿Ê¤·¡¢Áê¼êDF¤ò¸ÔÈ´¤¤Ç¤«¤ï¤¹Èþµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼êDF2¿Í¤Î´Ö¤òÈ´¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÌ£Êý¤Ø´°àú¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¡È4¿ÍÈ´¤¡É¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î18ºÐ¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤ÁÅß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Öº£¸å´üÂÔÂç¡×¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¹â¹»À¸¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¤¢¤ÎÆ°¤¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë