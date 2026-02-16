150²¯¥É¥ë¡¢100²¯¥É¥ë¡¢50²¯¥É¥ë¡Äµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ëµð³ÛÁÊ¾Ù¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×»á
¡Ö´°Á´¤ÊÉé¤±¸¤¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Î¥¢¤Ï»ö¼Â¤òÀµ¤¹¤Ù¤¤À¡£°¥¤ì¤ÇºÍÇ½¤â¤Ê¤¤¶ò¤«¤Ê»Ê²ñ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤òº¹¤·¸þ¤±¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£
2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢Á°Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇÀÈÈºá¼Ô¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î¼«¿È¤Î´Ø·¸¤òÂêºà¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤¿¥Î¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Î¥¢¤¬»ä¤È¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó½êÍ¤ÎÅç¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öµð³Û¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö³Ð¸ç¤·¤í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Î¥¢¤¬¼ø¾Þ¼°¤Î¿Ê¹ÔÃæ¤Ë¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎÅç¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤Åç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÏÊÆÎÎ¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤Ë¤¢¤ë¼«¿È½êÍ¤ÎÅç¤ÇÀÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤ËÈãÈ½Åª¤Þ¤¿¤ÏÉÔÍø¤ÊÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÁÊ¾Ù¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÁÊ¾Ù¡×¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÄÀè·î22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆºÇÂç¤Î¶ä¹ÔJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤È¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¹ÄÄë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥À¥¤¥â¥ó²ñÄ¹¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢50²¯¥É¥ë¡ÊÌó7650²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£2021Ç¯1·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬ÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²¤ò½±·â¤·¤¿»ö·ï°Ê¹ß¡¢Æ±¶ä¹Ô¤¬À¯¼£ÅªÍýÍ³¤Ç¼«¿È¤È¤Î¼è°ú¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯12·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î±éÀâ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÏÄ¶Ê¤·¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¤È¤Îµ¿¤¤¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢±ÑBBC¤òÁê¼ê¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£100²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ç¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤È½£¸øÀµ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì50²¯¥É¥ë¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑBBC¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢2024Ç¯¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª´ü´Ö¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÉÔÍø¤ÊÊóÆ»¤òÂ³¤±¤¿»öÎã¤òÎóµó¤·¤¿ÆâÉô¹ðÈ¯Êó¹ð½ñ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯7·î¤È9·î¡¢¼«¿È¤ËÉÔÍø¤ÊÆâÍÆ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÎ®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤òÁê¼ê¤Ëµð³Û¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£WSJ¤Ë100²¯¥É¥ë¡¢NYT¤Ë150²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÂ¦¤Ï¡Ö°°Õ¤¢¤ëµõµ¶ÊóÆ»¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò¿¼¹ï¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥á¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥³¥Ô¥Ã¥È¡¦¥ì¥Ó¥¢¥óNYTºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁÊ¾ÙÄóµ¯¤ÏË¡Åª¤Êº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¶¼¤·¤Æ¶þÉþ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ¿¥á¥Ç¥£¥¢Åª¤Ê¼êË¡¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£