¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥è¥Ê¤ÎÅÁÀâ¤ÎÆ°²è¡×¤ò¸«¤Æ¶â¥á¥À¥ë¡Ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ë¥¥à¡¦¥è¥Ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê1¡Ë
¡Ö¥¥à¡¦¥è¥ÊÁª¼ê¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¸«¤¿¤è¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¡¢ÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¡Ì18¡¢À¤ÏÂ¡Ê¥»¥Õ¥¡¡Ë½÷»Ò¹â¡Í¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡×¥¥à¡¦¥è¥Ê¡Ê36¡Ë¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥è¥Ê¤â13ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢Ì²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éµ¯¤¡¢Æ±¤¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¶¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÍ¥¾¡¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ïº£Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¡Ö¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¡Ë¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤¬¡Ø¸ÞÎØ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Åßµ¨¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤¿¥¥à¡¦¥è¥Ê¤¬¡Ö¹Í¤¨¤ë¤Ã¤Æ²¿¤ò¡©¡Ê²¿¤â¹Í¤¨¤º¡Ë¤¿¤À¤ä¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¥¥à¡¦¥è¥Ê¤ò¸«¤ÆÁÄÊì¤Î²È¤ÎÁ°¤ÎÉ¹¤Î¾å¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç7ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÃË¤«½÷¤«¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÈëÌ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¯¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡¢16Ç¯Á°¤Ë¥¥à¡¦¥è¥Ê¤¬¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤´¶Æ°¤ò¹ñÌ±¤ËÆÏ¤±¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¸ÞÎØ·è¾¡¤Î1ËÜÌÜ¡¢¥Ü¡¼¥É¤¬¥¹¥í¡¼¥×¤Î±ï¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥é¡¼¥¯¥¹¤Ç1080ÅÙ²óÅ¾¤Îµ»½Ñ¤òÎý½¬Ãæ¤ËÍî²¼¤·¡¢ÀÔÄÇ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿»þ¤Î¾ìÌÌ¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¡¼¥¯¥¹¤ÎÂç²ñ¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸µ»½Ñ¤Ç¡¢Å¾¤ÓÊý¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯µ¯¤¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤ºÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤éÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÂ³¤ÎÁª¼ê¤¬³ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Â¤Î»Ø¤«¤éÆ°¤«¤·»Ï¤á¤Æ³ê¤ê¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¡¼¥¯¥¹¤Î»þ¤Î¡Ê¥È¥é¥¦¥ÞÅª¤Ê¡Ëµ²±¤è¤ê¡¢¡Øº£¤Ï¤³¤Î¸ÞÎØ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤à¤·¤íµ»½Ñ¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2ËÜÌÜ¤Î»îµ»¤Ç¤ÏÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡ÖDNS¡Ê´þ¸¢¡Ë¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢´þ¸¢¤òÁª¤ó¤À¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤ò¶¯¹Ô¤·¡¢ºÆ¤ÓÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï´þ¸¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´è¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ø¥À¥á¤À¡£Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é´þ¸¢¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÂ¤Î¾õÂÖ¤¬¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´þ¸¢¤òÅ±²ó¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö2ËÜÌÜ¤ò³ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤¬º£¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð3ËÜÌÜ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯³ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶¯¹Ô¤·¤¿¡£¡Ê2ËÜÌÜ¤ò³ê¤Ã¤Æ¡ËÀµÄ¾ÎÏ¤ÏÈ´¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÄË¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Éé½ý¤¬°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ð¾ì¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Â¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Éã¤«¤é¤Ï¡ØÃ¯¤Ë»÷¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤½¤ì¤Û¤ÉÉÝ¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ð¤È·»¤Î²¼¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡ÉéÍß¤¬²¢À¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
3ËÜÌÜ¤Î»îµ»¤Ç´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î90¡¥25ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö1¡¢2ËÜÌÜ¤ÈÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È²ù¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÄË¤¯¤ÆÀã¤â¹ß¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø»ä¡¢À®¸ù¤·¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ËÆ±¤¸ÅÀ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö90ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤º»ÄÇ°¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¡£Àã¤â¹ß¤êÂ¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¤ò¾¯¤·²¼¤²¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥³¡¼¥Á¤«¤é½õ¸À¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹â¤µ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Ô¥ó¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
·Ç¼¨ÈÄ¤ËÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥´¡¼¥°¥ë¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤¬Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ëµã¤¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¥´¡¼¥°¥ë¤ò²¼¤²¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£