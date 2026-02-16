¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤¤¤Ã¤È¤¦¡¢¤ª¤â¤·¤ì¤§¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¡×12ºÐ¤«¤éÁÒÉß¤ÎËÂÀÓ¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾¯½÷¤¬¡È¿¦¶Èºî²È¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¥ï¥±
¡ØÀ²¤ì¤ÎÆü¤ÎÌÚÇÏ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï Ãø¡Ë
¡Ö»ä¤Í¡¢¤È¤Æ¤âÉÏ¤·¤¤²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ÎÉã¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢12ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÁÒÉß¤ÎËÂÀÓ¹©¾ì¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¡×
¡¡¤½¤Î´ó½É¼Ë¤Ç¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³Ãæ¤¹¤Æ¤é¤ÏÆ±¼¼¤ÎÃç´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤¤¤Ã¤È¤¦¡¢¤ª¤â¤·¤ì¤§¾®Àâ¡×¤ò½ñ¤¯¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£µ¯¾²¤ÏÄ«5»þ¡£»Ï¶È¤Ï7»þ¡£¹©½÷¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¢ÌÌ¤Ë±ôÉ®¤Ç½ñ¤¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¡ÖºîÊ¸¥Î¥ª¥È¡×¤ò³«¤»×¤¦¤Þ¤Þ¤ËÆü¡¹¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ñ¤½Ð¤¹Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÉÏ¤·¤µ¤æ¤¨¿Ò¾ï¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À»½ñ¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤ËÊ¸»ú¤ò¶µ²ñ¤Ç³Ø¤Ó¡¢¿Æ¿È¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÀë¶µ»Õ¡¦¥¢¥ê¥¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç±Ñ¸ì¤â³Ø¤ó¤À¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò3¤Ä¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÆÉ½ñ¡×¡ÖÊª½ñ¤¡×¡ÖËÝÌõ¡×¡£ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ò»Ù¤¨¤Ë¤·¡¢¸÷¤È¤·¤ÆÌÀ¼£¤«¤éÂçÀµ¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤Î»Ñ¤ò³è¼Ì¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¾®Àâ¡Ò²óÅ¾ÌÚÇÏ¡Ó¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆÉ¼Ô¤òÆÀ¤¿¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¡£Ã¸¤¤Îø¤È¤½¤Î½ª¤ï¤ê¡£²Ç¤®Àè¤¬·è¤Þ¤êÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¹©¾ì¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¡¢¤¹¤Æ¤é¤â¤Þ¤¿¸Î¶¿¤Î²¬»³¤ËÌá¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Àè¤Ç»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÄË¤ß¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ¿È¤ÎÉã¤ò»Ä¤·¡¢Åìµþ¤Ø¤Ò¤È¤êÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤é¤Ï¿À³Úºä¤Ë½»¤àÎ®¹Ôºî²È¡¦¾ïÏÂÅÄ°Ëºî¤Î½ñÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¡Ö¿¦¶Èºî²È¡×¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£
¡¡À¸¤ì¤¿¡Ö²È¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÏ¤·¤µ¡¢Ç¯Îð¡¢½÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÛÈ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¡¢¤¹¤Æ¤é¤Î·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¡¢¤¹¤Æ¤é¤ÏÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ë·Ý½Ñ»¨»ï¡ÒÇò³ò¡Ó¤ò°¦ÆÉ¤·¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥ô¥£¥ó¥Ä¥§¥ó¥È¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥´¥ª¥Û¤Î¸ý³¨¤È²èÉ¾¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢³¨²è¤Ø¤â´Ø¿´¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø³Ú±à¤Î¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡Ù¡Ø°ÅËë¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ù¡Ø¥µ¥í¥á¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥È¤Ëºà¤ò¼è¤Ã¤¿¾®Àâ¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸³«¤À¤¬¡¢¤¹¤Æ¤é¤¬°ì¸«¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö³¨¡×¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ËÓ¹¤é¤µ¤ì¤ë¡£¹ª¤¤¡£
¡¡ÁÒÉßËÂÀÓ¤Î¼ÒÄ¹¡¦Âç¸¶Â¹»°Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢Âç¸¶¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±À¤¤Ë½Ð¤¿²è²È¤Î»ùÅç¸×¼¡Ïº¤Ê¤É¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤¬¤¹¤Æ¤é¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¿¼¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡¡¤¹¤Æ¤é¤Î»Õ¤È¤Ê¤ë¾ïÏÂÅÄ¤ä¡¢Éã¤ÎËôÈ¬¡¢Êì¤Î¥È¥á¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î½Å¤µ¤ËÂ©¤òÅÇ¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿®¤¸¤ë¿´¤ÎÂº¤µ¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤é¤¬¥¢¥ê¥¹ÀèÀ¸¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò»ä¤Ï·ì¤¬ÄÌ¤¤¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤³¤½¤¬¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡¡¤³¤ì¤Ï¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤À¡£
¡¡¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¹¤Æ¤é¤ÎÆ»¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ï¤é¤À¤Þ¤Ï¡¿1962Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¡Ø¥«¥Õ¡¼¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡Ø³Ú±à¤Î¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡Ù¤Ç»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢17Ç¯¡Ø¥ê¡¼¥ÁÀèÀ¸¡Ù¤Ç¿·ÅÄ¼¡ÏºÊ¸³Ø¾Þ¡¢24Ç¯¡ØÈÄ¾å¤Ëºé¤¯¡Ù¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Õ¤¸¤¿¤«¤ò¤ê¡¿1968Ç¯¡¢»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£½ñÉ¾²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤À¤é¤·¤ÊÆüµ¡Ù¡Ø¥Û¥ó¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡Ù¡¢¡ØÅì³¤Æ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡ËÅù¡£
¡ÊÆ£ÅÄ ¹á¿¥¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯2·î19Æü¹æ¡Ë