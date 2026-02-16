¡ÔÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥Ö¡¼¥àºÆÇ³¡Õ5Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¤Ç¸«¤»¤¿¡È°µÅÝÅª¥¢¥¤¥É¥ëº²¡É¡Ä¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬NHK¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡Öµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡×½Ð±é¾ò·ï
¡¡±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹ÈÇò¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¾¯¤·¤À¤±µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÈÇò¡Öµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡ÊÁ´31Ëç¡Ë
¡Öµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡×¤È¤·¤Æ½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤À¡£
¾¾ÅÄÀ»»Ò
¡¡¢¡¢¡¢¡
5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤Ç¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¾§
¡¡ÇòÁÈ¹ÈÁÈ¡¢ÁÐÊý¤Î²Î¾§¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤ÆÂçÃÄ±ß¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¡¢¶»¸µ¤Ë¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¡£¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯À»»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¡Á»ä¤ÎÎø¤Ï¡Á¢ö¡×
¡¡2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç³¢Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤òNHK´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡ØÊüÁ÷100Ç¯¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿µÇ°¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢NHK¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÈÌÜ¶Ì¡É¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¹ÈÇò¡£¡Ö¤¿¤À21Ç¯12·î¡¢Ä¹½÷¤Î¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤ò¹ÈÇòÄ¾Á°¤ËË´¤¯¤·¤Æ½Ð¾ì¼Âà¤·¡¢°Ê¹ß¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏËÜÈÖÄ¾Á°¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹º¢¤Ë¸ò¾Ä¤¬Æ°¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
NHK¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡Öµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡×½Ð±é¾ò·ï
¡¡À»»Ò¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È¾ò·ï¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ê²ñ¿Ø¤ä½Ð±é¼Ô¤È¡ØÍí¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬ÂåÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¾§¸å¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤Å°Äì¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¡Ö»ä¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¡Ê1980Ç¯¡Ë¤À¡£¹ÈÇò½é½Ð¾ì»þ¤Î¶Ê¤À¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë²û¥á¥íÅª¤ÊÁª¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö2024Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¤Î¥Ï¥Ë¤¬Åìµþ¸ø±é¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Æü´Ú¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Spotify¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô¤¬°ì»þÌó530¡óÁý²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¸½ºß¡¢ºÆÀ¸¿ô¤Ï2500Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²ä¤«¤Ë¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥Ö¡¼¥à¡×¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
·ÝÌ¾¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¹¤Ù¤¯ÆÃµöÄ£¤Ë½Ð´ê
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À»»Ò¤ÏºòÇ¯¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«¿È¤Î·ÝÌ¾¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆÃµöÄ£¤Ë½Ð´ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÆÃµöÄ£¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡É
¡¡25Ç¯2·î¤Ë½Ð´ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSeiko Matsuda¡×¤ÎÌ¾¾Î¡£
¡Ö12Ç¯¤Ë¤â¡ØSEIKO MATSUDA¡Ù¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°áÎàÉÊÅù¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤Î½Ð´ê¤ÏCD¡¦DVD¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ë²è¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Æ¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¶¡¼¹ñºÝÆÃµö¾¦É¸»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛÍý»Î¤Î·ª¸¶·é»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¾¦É¸¤Î»ÈÍÑ¤òÆÈÀê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¾¿Í¤Ë·ÝÌ¾¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡Åù¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÊ¾Ù¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í½¤áÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ë¡Åª¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÐÏ¿ÈñÍÑ¤Ï¿ô½½Ëü±ß¤Û¤É¡£·ÝÇ½¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äµ¶¥°¥Ã¥º¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ØÊÝ¸±¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤â¡¢»öÌ³½êÌ¾µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À»»Ò¸Ä¿Í¤¬½Ð´ê¼Ô¤À¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ï24Ç¯¤ËÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤òÂ´¶È¤·¡¢¸¢Íø°Õ¼±¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¡£½Ð´ê8¥«·î¸å¤ÎºòÇ¯10·î¡¢¡Ö¡Ê½Ð´ê¼Ô¤¬¡ËÍÌ¾²Î¼êËÜ¿Í¤À¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Ç¡¢ÆÃµöÄ£¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¡ÖµñÀä¡×¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤³¤ÇÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¼«¤é¡Ø¾¾ÅÄÀ»»ÒËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤ÎÀëÀÀ½ñ¤Þ¤ÇÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1·î27ÆüÉÕ¤Ç¾¦É¸¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿³ººÄÌ²á¤Ë¸þ¤±¡ÈÆ®ÁèÃæ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡È±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤º
¡¡°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤â¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÇ®¿´¡£¤à¤·¤í°ÊÁ°¤è¤ê¹â²»¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ë¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î15Æü¹æ¡Ë