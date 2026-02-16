¤¢¤ë°ÕÌ£¥ß¥é¥¯¥ë¡ª¡©¥Þ¥Ã¥Á¥ç2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡¦ºùÄíÂçæÆ¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÇÛ¤ë¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¥¬¥Á¤«¤Ö¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤ÎºùÄíÂçæÆ¤¬2·î14Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇÛ¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂç¥¦¥±¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÑ°Õ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤¬¥¬¥Á¤«¤Ö¤ê¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡£°ìÆ±¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢º£¤ÏÃËÀ¤¬½÷À¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅÏ¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºùÄí¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤¹¤«¡©¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤«¤é¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¶¦±é¼ÔÁ´°÷¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¶ÚÆùÎ´¡¹¤ÊÃËÀ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Æ£¿¹¤é¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¡ª¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤ÇËèÇ¯¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸¤Ç¸«¤ë¤ä¤Ä¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢ºùÄí¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥³¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥³¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1¤Ä¤À¤±¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¡¢¼Â¤ÏÊÑ¤ÊÏÃ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Æ£¿¹¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¡©¤³¤ì¤ÏÂçæÆ¤¬Çã¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤«¤é¤â¼Â¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¼«Á°¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥¬¥Á¤«¤Ö¤ê¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¤È¡¢ºùÄí¤Ï¡Ö1¥«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
