°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD ¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤Ë¡Ü¦Á ¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯²ÁÃÍ¡×¾È½à
¡¡º£½Õ¤ÏÉÊ·²¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¿ôÎÌ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡¢°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ÈÄíÍÑ¾¦ÉÊ¡£ÍË¾¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÀï¤¬Â³¤¯Ä´Íý²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¿ôÎÌ²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤¿¤ÀÌ¾ÌÜÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤äÊÆ²Á¹âÆ¤Î°ì½ä¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿º¢¤è¤ê¤Ï¡ÊÀáÌó»Ö¸þ¤¬¡Ë´ËÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÀÄÌÚ½ã°ìÉôÄ¹¡á¾å¼Ì¿¿è¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¡Ü¦Á¡×¤ÎÄó°Æ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤ª¶â¤ä¼ê´Ö¤Ê¤ÉÂ¿¾¯¤ÎÂå½þ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯²ÁÃÍ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¼±¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¥Ï¥à¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡ÖThe GRAND¥¢¥ë¥È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡×¤ËÌá¤·¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼Ä´ºº¤Ç¤â¡¢µìÌ¾¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬8³ä°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÌ£¤â²þÎÉ¡£½ÏÀ®¤Ë¤è¤ëÆù¤Î»Ý¤ß¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢±öÌ£¤ò¤ä¤ä¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ£¤òÄ´À°¡£ºÇ¹â¤ÎÌ£³Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºþ¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆµ×¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬À¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò½ÅÅÀ¶¯²½¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌ£¤äµ¬³Ê¤ÎÊÑ¹¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¿·µ¬À¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Î³«È¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡×¡Ê¾¦ÉÊ´ë²è¼¼ ÉþÉô¹ä¹°¼¼Ä¹¡áÆ±è¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¥Ý¡¼¥¯¡×¡Ê172g¡Ë¡£¿Íµ¤¤Î´ÌµÍ¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ß¡¼¥È¤¬²Á³Ê¹âÆ¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»²¹Í²Á³Ê250±ß¤ÈÇã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¥Á¥ë¥ÉÉÊ¤òÄó°Æ¡£¥Ï¥à¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤ËÊÂ¤Ö¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¼ûÍ×ÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¹ç¤ï¤»¡¢°ËÆ£¥Ï¥à121ÉÊ¡¢ÊÆµ×16ÉÊ¡¢·×137ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£