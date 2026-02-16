¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×ÆüËÜ¤¬¾Î»¿¤¹¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°´Ú¹ñÂåÉ½¡¡Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿¶Á¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥ê¡¼¥É¤Î¥½¥ë¡¦¥¤¥§¥¦¥ó(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë5-7¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ1¾¡4ÇÔ¡£Á´10¥Á¡¼¥àÃæ¡¢¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤é¤ê¤¬É¾È½¤ÎµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤Î²òÀâ¼Ô¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡×¤ÎÇÔÀï¤Ë²ù¤·¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈþËÆ¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSTARNEWS¡Ù¤Ï¡Ö¡ØåºÎï¤Ê¤Î¤Ë¼ÂÎÏ¤Þ¤Ç¡ÙÇÔËÌ¤ÎÆüËÜ¤«¤éÀä»¿¤ÎÍò¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á4¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖG¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¥ê¡¼¥É¤Î¥½¥ë¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤Î°¦¾Î¤¬¡Ö¥Ç¥¸¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à5G¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï3-3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè8¥¨¥ó¥É¤Ë¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ó3¤Ä¤ò°ìµ¤¤ËÃÆ¤½Ð¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¾¡µ¡¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡ØSTARNEWS¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤â·é¤¯Éé¤±¤òÇ§¤á¤ë·Á¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£À¸Ãæ·Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤³°¸«¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ëÆüËÜ¤ÎSNS¾å¤Ç¤Î¡Ö´°Á´¤ÊÈþ½÷·³ÃÄ¤À¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤À¡×¡ÖåºÎï¤Ç¼ÂÎÏ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤â°úÍÑ¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ï3¾¡2ÇÔ¤È´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£5¿ÍÁ´°÷¤¬¹õÈ±¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥½¥ë¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤Ï¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥¤¥®¥ê¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥é¥ß¡¼¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÎÙ¹ñ¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
