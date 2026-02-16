¼º°Õ¤«¤éºÆ¤Ó¥ê¥ó¥¯¤Ø¡ÄÆÏ¤¤¤¿¡ÈÏ¯Êó¡É¤Ë¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Î¡ª¡©¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿´¤ÎÊý¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡ª¶â¥á¥À¥ë¤Î¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥¬¥é¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íè·î¥Á¥§¥³¡¦¥×¥é¥Ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤ËÄ©¤à¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¯¤ó¤â¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó½Ð¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¿´¤ÎÊý¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó½Ð¤ë¤ó¤À¤Í°Î¤¤ ³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Î¡ª¡©¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª »ä¤ÏÈà¤¬³Ú¤·¤¯³ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬´Ñ¤¿¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¯¤ó¤¬¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤â½Ð¤ë¤½¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
