¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷À¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û¤·¤ó¤¤¤Á¤Î¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤Ï¡©
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ê¤ó¤ÎÊó¹ð¡¼¡©¡©¾Ð¡×¡ÖµÈ½»¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤è¤í¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤³¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤´·ëº§¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤½¤ì¤È¤â¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡ª¡©¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡©¡Ë¡×¡ÖµÈ½»¤µ¤ó¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿ÈÂÎ°Ê¾å¤Ë¿´¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ë²èÁü¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÊó¹ð¡¼¡©¡©¾Ð¡×¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È²ÖÂ«¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦µÈ½»¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤â¥Ï¡¼¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢µÈ½»¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¡¢¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤«¤Ê¡¢¡¢¡¢¡×µÈ½»¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤ÆÅö³º¥Ý¥¹¥È¤ò¡Ö¤µ¤¤¤¢¤¯¡¡R-1½à·è¾¡¤ÎÎ¢¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡¡R-1½Ð¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡×¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¤â¡Ö¤ä¡¢¤ä¡¢¤ä¤Ù¤§¡¡¤³¤ó¤Ê¡¢¡¢¡¢¹¤¬¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¤É¡¢¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤«¤Ê¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤Ï¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
