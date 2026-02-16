¥³¥á¥ê¡¢Ìë¤Î¤ª¤¦¤Á¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯±é½Ð¤¹¤ë¥í¡¼¥º¤Î·Á¤Î½¼ÅÅ¼°¥½¡¼¥é¡¼¥é¥¤¥È¡ÖBreezy Green ¥½¡¼¥é¡¼¥í¡¼¥º¥é¥¤¥È¡×¤òÈÎÇä
¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¥³¥á¥ê¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ä¡Ö¥³¥á¥ê¥Ï¡¼¥É¡õ¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òÄÌ¤·ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥³¥á¥ê¤Ï¡¢2·î13Æü¤«¤é¡¢¡ÖBreezy Green ¥½¡¼¥é¡¼¥í¡¼¥º¥é¥¤¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡Ö¥³¥á¥ê¥Ñ¥ï¡¼¡×¡Ö¥³¥á¥ê¥Ï¡¼¥É¡õ¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
º£²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥½¡¼¥é¡¼¥é¥¤¥È¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥í¡¼¥º·¿¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤ÇÇÛÀþ¤Ê¤ÉÉÔÍ×¤Ç¡¢Äí¤ÎÃÏÌÌ¤ä²ÖÃÅ¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤ÇÄí¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯±é½Ð¤¹¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãë´Ö¤À¤È¾¯¤·Ìµµ¡¼Á¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥º¥é¥¤¥È¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î²ÖÃÅ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ãë´Ö¤ÏÄí¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢Ìë¤Ï²Ö¤Ó¤é¤ÎÆâÂ¦¤«¤é½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬¤¸¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛÀþ¤¬°ìÀÚÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡³£¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤À¤È¤«¡£ÃÏÌÌ¤¬ÅÚ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÁÞ¤¹¤À¤±¤ÇÀßÃÖ´°Î»¡£¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢°ú¤È´¤¤¤Æ°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÄí¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÂÀÍÛ¸÷¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï0±ß¡£°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Æ°ÅÀÅô¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤È¾ÃÅô¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¡£½¼ÅÅ´°Î»¾õÂÖ¡Ê²Æµ¨¤ÇÌó8»þ´Ö½¼ÅÅ¡Ë¤Ç¡¢°ìÈÕºÇÄ¹6»þ´ÖÅÀÅô²ÄÇ½¡ÊÅÀÅô»þ´Ö¤Ï¡¢»È¤¦ÃÏ°è¤äÀßÃÖ¾ì½ê¡¢µ¨Àá¤äÅ·¸õ¤ÎÆü¾È¾ò·ï¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï498±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¥³¥á¥ê¡áhttps://www.komeri.bit.or.jp