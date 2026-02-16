¥Ý¡¼¥é¡¢ÈþÇò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¥¥Ã¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È SXS ¥Ö¥é¥¤¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¥Ã¥È V¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Ý¡¼¥é¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¤ÎÈþÇò¡Ê¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¡¦¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤è¤ê¡¢»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈþÇò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¥¥Ã¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È SXS ¥Ö¥é¥¤¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¥Ã¥È V¡×¤ò5·î1Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤·¤Ä¤³¤¤¥·¥ß¤òËÉ¤°¡Ê¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¡Ë½¸Ãæ¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤ºÞ·¿¡ËÈþÍÆ±Õ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È SXS¡×¤Î¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2·î1ÆüÈ¯Çä¤Î»È¤¦¤¿¤ÓÈ©¤òÀ°¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë¡ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤òÌÜ»Ø¤¹²½¾Ñ¿å¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥¯¥ê¥¢¥¹¥¥ó¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥·¥ß¤òËÉ¤®ÈþÈ©¤âÌÜ»Ø¤¹Á´´é¡Ê´éÁ´ÂÎ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¤³¤È¡ËÈþÍÆ±Õ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥»¥é¥à¡×¡¢ÈþÇò¡Ê¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¡Ë¡¦È©¥¢¥ì¡ÊÈ©¥¢¥ì¤òËÉ¤°¡Ë¡¦ÊÝ¼¾¥±¥¢¤ÎÂ¿¸úÇ½¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥Þ¥¹¥¯QXS¡×¤Î4À½ÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥é ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥³¥¹¥á¡õ¥¨¥¹¥Æ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ý¡¼¥é ¥¶ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×Ìó400Å¹ÊÞ¡¢´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ý¡¼¥é ¥®¥ó¥¶¡×¡¦Á´¹ñÉ´²ßÅ¹¡¦ÀìÌçÅ¹Åù¥Ý¡¼¥é¥³¡¼¥Ê¡¼108Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÌó2500Å¹¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¶õ¹ÁÌÈÀÇÅ¹¥³¡¼¥Ê¡¼11Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1Ëü3200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ý¡¼¥é¡áhttps://www.pola.co.jp